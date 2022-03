Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y Buscarita Roa, junto al nieto recuperado Manuel Gonçalves, participaron de la "Charla por la identidad, Abuelas en La Boca" en el Salón Filiberto de la cancha de Boca, rodeadas por socios y socias y directivos del club, encabezados por su presidente, Jorge Amor Ameal, y el prosecretario Alejandro Veiga.

"Estar en este club es realmente un hecho histórico, en un lugar histórico. Boca es la historia del fútbol en la Argentina, por los hechos, por la gente, por el fanatismo y el amor al club", celebró Carlotto al iniciar su discurso este lunes ante unas 300 personas entre las que también había vecinos y vecinas del barrio.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó la heterogeneidad de las mujeres que han integrado ese espacio y reafirmó: "Vamos a seguir viajando, ya ahora con bastón, quizá más lento el andar, pero con el corazón fuerte para seguir soñando".

Estela, Manuel y Buscarita en el Salón Filiberto de la Bombonera. (Télam)

"Mientras esté en condiciones y aunque sea con bastón, lo voy a seguir haciendo porque la vida mía está para eso. Mis compañeras son mis hermanas, hace ya hoy 45 años, para seguir buscando los 300 nietos que faltan", aseguró.

Carlotto expresó que "encontrar un nieto es el mejor regalo" y que junto a las abuelas siempre dicen que cada nieto recuperado lo es porque "no buscamos sólo el propio, buscamos el de todos".

Para Buscarita Roa, "un honor"

La única abuela chilena que integra el grupo, Buscarita Roa, contó su camino de lucha, la alegría de reencontrarse en el 2000 con su nieta Claudia Poblete Hlaczik y que siguió en Abuelas, dijo, "para encontrar a los que faltan, porque los nietos, para nosotras, son los nietos de todos".

"Estar acá para mí es un honor, vivo muy cerquita, así que no podría haber sido de otro club que no fuera Boca", contó sonriente Roa, quien elogió de manera fervorosa a la Bombonera como "un estadio único, sin igual en el mundo".

Manuel, nieto número 57

Por su parte, Manuel Gonçalves Granada, el nieto recuperado número 57, expresó a los presentes su emoción como hincha de Boca: "Después de venir tantas veces a la cancha, nunca me imaginé estar en este lugar contando mi historia".

Y de manera cómplice y con picardía agregó que de los 130 nietos recuperados "la mitad más uno son de Boca".

Alejandro Veiga al micrófono durante la presentación. (Foto Prensa Boca)

"Yo puedo decir que a mí la sangre no me la pudieron cambiar, ni la sangre azul y oro me pudieron cambiar", afirmó Gonçalves al hacer alusión que desde chico, sin saberlo escogió, ser del club de su papá y de su hermano biológicos.

La palabra de Ameal

Para cerrar el encuentro, tomó la palabra el presidente del club, Ameal, quien reconoció la labor de las Abuelas al expresar que "no son reconocidas en el mundo porque sí, son reconocidas por el amor, el cariño, la perseverancia".

"Queremos ayudar, queremos ponernos a disposición ya que creemos que es una tarea de todos los dirigentes, de todos los ciudadanos para que nunca más ocurra lo que nos pasó", aseveró.

Y convocó a "socios, simpatizantes y a todos a hacer de esta una lucha permanente, esta lucha que ha sido de ustedes. Debes seguirla hasta recuperar al último de los nietos".

La charla se dio en el marco de un convenio firmado entre Abuelas y Boca en octubre del año pasado para reafirmar el compromiso del club en la búsqueda de los nietos que aún faltan recuperar.

Seguí leyendo