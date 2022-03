La cotización del trigo revirtió en parte la fuerte suba que obtuvo en las últimas jornadas con una baja de 56 dólares (10,7%) este martes en el mercado de Chicago. Los contratos para entrega en marzo se negociaron a 467,75 dólares la tonelada, quebrando así el nivel de los 500 dólares que había sido superado a fines de la semana pasada.

Los analistas del mercado referente para el precio internacional de los cereales señalaron que la baja se debió a una "toma de ganancia de los operadores", lo cual refleja el peso de las operaciones especulativas sobre las de transferencia real de producto físico. Es decir, compras especulativas de contratos de trigo por parte de quienes no tienen ningún interés en obtener el grano, sino conseguir una ganancia con su precio. Cuando éste sube un porcentaje suficiente, transfieren el contrato para "tomar" la ganancia.

El trigo venía de seis jornadas consecutivas de alza, trepando a niveles récord históricos, pero esa racha se cortó este martes.

En tanto, en las operaciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Rosario, se destacó este martes que el precio de la soja registró un incremento de US$ 12 y cerró a US$ 485 la tonelada, en una jornada en la que el maíz disponible finalizó con un alza de US$ 8, mientras que el trigo cotizó estable.