Marky Ramone, el mítico baterista de los Ramones, regresó a la Argentina para presentarse este viernes y sábado en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires. El músico estadounidense, que tocó durante 15 años en la banda neoyorquina, con la cual grabó 12 álbumes y de cuyos miembros históricos es el único vivo, recordó en ese contexto a sus compañeros de banda: “Fue un honor haber sido parte de Ramones: Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy, que desafortunadamente no están más entre nosotros y que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí".



A más de 25 años del recital despedida de Ramones en el estadio de River, Marky volvió al país en el marco de la que podría llegar a ser una de sus últimas giras mundiales. El músico, de 69 años, dará dos recitales, en los que hará un repaso por los clásicos del legendario grupo y en donde el eje central es homenajear en vivo el legado de Ramones. El baterista dijo que tocará 40 canciones en una hora y 40 minutos aproximadamente, sin parar y afirmó que no fue una tarea difícil elegir el repertorio para estas presentaciones.



“Tengo videos y veo cómo reacciona la gente a las canciones y elijo aquellas en las que está más activo el público”, dijo Marky, cuya banda incluye desde 2016 a Iñaki “Pela” Urbizu en voz, cantante y compositor vasco criado y formado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80.



En el tramo argentino del tour mundial del ex-Ramones se sumarán a la banda Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo, para tocar este viernes a las 19 en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) de la ciudad de Santa Fe y el sábado a las 19 en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806).



El baterista hizo hincapié en que estos conciertos marcarán su vuelta al país tras dos años y medio de una pausa obligada por la situación que planteó la pandemia en el mundo. “Los fans argentinos son los mejores, son los número uno, por su reacción por el grupo –continuó-. Creo que eso es por la energía de la música, el contacto con las letras y el hecho de que nosotros siempre vinimos a Argentina. Eso significó un montón para los argentinos y para nosotros”.



Marky comenzó como baterista de una de las bandas precursoras de la movida punk conocida como Richard Hell and The Voidoids, y luego, en 1978, se incorporó a Los Ramones, donde tocó hasta su despedida.



En referencia a cómo vive la experiencia de ser un punk a través de los años dijo: “Fue bueno. Creo que es más mental, ser uno mismo, fijar y lograr tus objetivos, tratar de ser una buena influencia y no tomar la mierda de nadie”. Sobre su mirada del punk actual, Marky dijo que "como hoy no se puede ser tan bueno como Ramones, The Clash, Sex Pistols, Green Day y Rancid, aprecio el hecho de que nuevos grupos de punk rock aún amen a esas bandas, y que todos sepan qué buenas eran esas bandas, pero nosotros seguimos aquí tocando punk rock”.



La gira continuará el domingo 13 en Montevideo (Uruguay), el domingo 16 con un show propio en Santiago de Chile, ciudad donde el viernes 18 será parte del Lollapalooza y el domingo 20 en Bogotá (Colombia).



A lo largo de su camino como integrante de Ramones, Marky obtuvo múltiples reconocimientos, entre los que se destacan la inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002, el Premio a la Trayectoria de MTV, la certificación como Disco de Oro por Recording Industry Association of America, y el premio Grammy Lifetime Achievement Award.