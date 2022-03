Murió un periodista estadounidense en un tiroteo en Irpin, al norte de Kiev

La Policía de Kiev informó que un periodista estadounidense que trabajó para The New York Times murió y otro resultó herido en medio de los combates en Irpin, una localidad al norte de la capital ucraniana.

Según reportó AFP, los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en auto con un médico voluntario ucraniano, Danylo Shapovalov, quien también habría resultado herido.

Un vocero de The New York Times confirmó que el periodista muerto es Brent Renaud, de 51 años, "un talentoso realizador" que colaboró con el medio "a través de los años".

"Aunque él contribuyó con The Times en el pasado (más recientemente en 2015), no fue enviado a realizar una cobertura en Ucrania para The Times", explica el comunicado y sostiene que circuló una versión de que Renaud era trabajador del medio porque "tenía una identificación que le dieron para un trabajo hace muchos años".