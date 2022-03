El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, regresó este viernes al país y no dudó en criticar a la FIFA por la decisión de jugar el partido con Brasil suspendido en septiembre del año pasado por las autoridades sanitarias de ese país y, sobre todo, la sanción de dos fechas aplicada a cuatro futbolistas del equipo.

"Lo más raro de todo esto es la sanción a los jugadores. Llevo varios partidos sin poder contar con (Cristian) Romero. Si sigo así, va a llegar al Mundial con un par de partidos nada más, lo hemos visto muy poco. (Giovani) Lo Celso lo mismo", expresó el DT que tampoco podrá contar con Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

Scaloni, quien reside en la ciudad española de Mallorca, llegó al país para encarar la doble fecha final de las Eliminatorias (ante Venezuela en la Bombonera el viernes 25 y contra Ecuador de visitante el miércoles 29) pero la decisión de la FIFA tomada a mediados de febrero se llevó su atención durante la rueda de prensa brindada en el Aeropuerto Intercional de Ezeiza.



El agente que entró a parar el partido habla con Messi y Neymar en aquel clásico frustrado. (EFE)

"Me parece totalmente injusto, espero que se pueda revertir la situación. La AFA ya apeló pidiendo el por qué del fallo y veremos la respuesta", planteó el entrenador, que de todos modos convocó a los jugadores suspendidos para esta doble fecha.

La preparación para Qatar

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Scaloni se refirió también a la manera en que preparará al equipo para la cita de noviembre y diciembre próximos.

"Los jugadores vienen de un año de carga de partidos, las vacaciones son sagradas y tiene que ser así. Tampoco es un capricho que porque no tenemos tiempo vamos a ponernos a entrenar, cuando quizá les estamos haciendo un daño. Sí es verdad que la fecha de junio podríamos utilizarla, si no llegáramos a conseguir otras selecciones para jugar. Podríamos juntarnos después del partido con Italia (1º de junio en Londres) y entrenar, pero no cortarles las vacaciones", expresó.

Amistosos europeos

El estratega santafesino aún desconoce si jugará algún amistoso con una selección que no sea sudamericana (además del duelo entre campeones continentales con Italia) y explicó: "Aún hay muchas que se están jugando la clasificación, en marzo se definirá un montón y a partir de ahí tendremos las cosas más claras".

"Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con jugadores que no son sudamericanos. Ya lo dije y en eso se está trabajando", enfatizó.

Un pedido al canchero de Boca

Sobre el hecho de volver a disputar un partido en el estadio de Boca, debido a la imposibilidad de estar en el de River por remodelaciones, Scaloni admitió que se inclinó por la Bombonera porque buscaban "una cancha en Buenos Aires por la logística del viaje".

El campo de juego de la Bombonera es todo un tema en la Copa de la Liga. (Fotobaires)

"Después tenemos que viajar a Ecuador. Bienvenida la cancha de Boca. Imagino que los cancheros de Boca y de la Selección harán todo lo posible por que el campo esté bien. Sé que trabajan muy bien. En cualquier caso, no es ninguna excusa. Pretendemos que esté bien, pero es bienvenida la cancha de Boca también como la de River", indicó, a sabiendas que el campo de juego de la Bombonera no viene siendo el ideal en el inicio de la Copa de la Liga.

La lista extra large

Scaloni hizo una preselección de 44 jugadores que deberá cortar antes del fin de semana que comenzará el viernes próximo: "Es una lista especial, en un momento especial, por la cantidad de jugadores que no están bien y no sabemos si van a llegar".

En esa nómina fueron incluidos los juveniles de doble nacionalidad que juegan en inferiores de clubes europeos: Nicolás Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Franco Carboni y Valentín Carboni (Inter).

Alejandro Garnacho, uno de los apuntados por Scaloni.

"Son chicos que venimos siguiendo en el trabajo de scouting que realizan (Bernardo) Romeo, (Pablo) Aimar y (Javier) Mascherano. Con todos hablamos tanto con ellos como con sus familiares. Mostraron interés de estar y conocer lo que es la Selección Argentina. Si necesitamos de alguno, serán ellos los que decidan si jugar o no para Argentina, de ninguna manera lo haremos nosotros", explicó Scaloni, quien también mueve sus fichas pensando en el largo plazo.