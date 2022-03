Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada desplegaron en el juicio a Esteban Alvarado , otra prueba que les permite afirmar los nexos de esta banda con el senador de San Lorenzo. Es que un perito informático ratificó el contenido del teléfono secuestrado al ex jefe de Drogas de San Lorenzo, Gustavo Spoletti, donde habia contactos cercanos: asi pudo confirmarse que entre el 11 de agosto de 2017 y el 20 de noviembre de 2019, el senador Armando “Pipi” Traferri y Spoleti mantuvieron 140 interacciones por WhatsApp, que son 101 mensajes; 12 llamadas del senador al policía; 22 llamadas del policía al senador; y 5 llamadas perdidas del dirigente peronista al uniformado. "Lo que decimos es que la organización de Alvarado nació creció y subsistió con un gran componente estatal-policial. Y que en las audiencias sucesivas de este juicio se va a demostrar como estos policías están desde el inicio de esa organización, con vínculos claros como el caso del comisario Cristian 'Chamuyo' Di Franco, Gustavo Spoletti y Gonzalo 'Chino' Paz, además de otros policías que fueron condenados en esta asociación ilícita. Acá lo que vimos es cómo ese mismo grupo de policías que después se fue todo a la unidad regional 17 de San Lorenzo , son los mismos policías que tienen vínculos con el senador Traferri, a los cuales él mismo les dice 'yo debo preservarlos' y son los mismos que le cuidan desde los carteles políticos y terminan encubriendo el homicidio conrtado por una persona muy cercana a Esteban Alvarado como es el hermano de Chamuyo Di Franco, que es Sergio Di Franco que mata de un tiro en la cabeza a un joven de apellido Vitali. Es toda la misma banda" asegura Matías Edery a Rosario 12.

En la causa de Vitali el comisario Spoleti fue el principal apuntado en la estrategia de beneficiar al policia preso por homicidio, ya que fue quien tuvo las comunicaciones con los abogados particulares de Di Franco y con el senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando “Pipi” Traferri, a traves del cual se contactó con quienes conducían la jefatura de fiscales de la Segunda Circunscripción, que abarca los departamentos Rosario y San Lorenzo: por entonces Patricio Serjal.

El miércoles pasado el perito informático Franco Arana exhibió todo el contenido del teléfono de Spoletti, mientras esta semana se van a exponer los audios de la pesquisa a Alvarado concretados en el año 2012, logrados por la intervención del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari. Allí Alvarado que estaba siendo investigado por robo de autos, y las escuchas de sus teléfonos arrojan los contactos con los mismos policías que años después desembarcarían en San Lorenzo. Son el excomisario Cristian "Chamuyo" Di Franco -quien ya fue condenado en mayo de 2020, en un procedimiento abreviado, a la pena de tres años de prisión y a seis de inhabilitación especial por los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ex policia accepto haber puesto a disposición del empresario narco recursos materiales y humanos para facilitar el funcionamiento de la banda.

Por esos cobra relevancia el teléfono de Spoletti, quien había sido denunciado e investigado por enriquecimiento ilícito, expediente cerrado y archivado por la justicia conclusional, y ahora reabierto en espera al juicio por su crecimiento patrimonial.

Los fiscales razonan que Spoletti trabajó en Drogas desde el 2007 al 2012, cuando Alvarado comenzó a construir su imperio en el sur de Santa Fe y termina refugiándose en San Lorenzo, donde llega al cargo de subjefe de la UR 17 y tiene una estrecha relacion con el senador del pj. En los audios se ven los pedidos para Traferri para operar con el sistema judicial a través de Raúl Andreozzi ( quien trabajaba en mayo de 2017 en el Senado con Traferri ) para que le den un ascenso y le archiven la causa por enriquecimiento ilícito. En verdad logró las dos cosas: después del archivo, el entones ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro le da un ascenso.

En el teléfono de Spoletti se puede leer la conversación que tiene por ese entonces con Raúl 'Perro ' Andreozzi - quien fuera jefe de investigacioens de San Lorenzo - es reveladora: "Ahí me llamó el ALE DRUETTA, que el MINISTRO me mandaba a decir que me iba a dar una, de segundo una regional porque en realidad PEPE y CHUPETE me hicieron ver como que ellos me proponían, y apenas salí de ahí me había llamado el MINISTRO, viste bah me llamó DRUETTA, y me dice mirá ahí me dice el MAXI que te diga que te va a dar una regional, de segundo para arrancar, que él te tiene confianza, que todas las boludeces que dijeron de vos nunca te comprobó nada, que le dijeron que sos un tipo laburante, así que bueno, veremos”. El interlocutor entre Maximiliano Pullaro y Spoletti era nada menos que el comisario Alejandro Druetta, preso por liderar una banda narco y denunciado por el dealer 'Ojitos' Actis Caporale.

A lo que Andreozzi le contesta: “Sí, sí, sí, ahora viste después todo el mundo se anota pero es… sé que es obra del SENADOR eh, todo obra del SENADOR, así que… bueno, bueno, mucha suerte, ponele ponele toda la furia y vas a ver que vas a andar bien, aparte demostrale todo lo que vos sabés viste, bárbaro, me alegro mucho che, dale un cariño, cuidate”.

Como se verá los teléfonos son una caja de Pandora. Y más aún con los policías que trabajan de los dos lados del mostrador.