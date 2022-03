* HBO confirmó el estreno de la tercera temporada de Barry para el próximo 24 de abril. Protagonizada y creada por Bill Hader, la comedia sigue a un adusto asesino a sueldo que busca sumergirse en el mundo de la actuación. Según confiaron sus responsables, en estos nuevos ocho episodios se irá más profundo en la psique del hitman que mataría por no dar pena sobre las tablas.



* Apple TV+ confirmó una segunda temporada para The Afterparty, creación de Phil Lord y Christopher (Spider-Man: Into the Spider-Verse). En pos de resolver de un misterioso asesinato, apeló a géneros y tonos diversos jugando con los puntos de vista y la complicidad con el espectador. Ya hubo acción, musical, horror, el cine de autor e incluso la animación, ¿qué nuevos crímenes y estilos cinematográficos le esperarán a la detective Danner?

* Disney + anunció el estreno de Obi-Wan Kenobi para el próximo 25 de mayo. La serie original del universo Star Wars está protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi y también marca el regreso de Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. Para más adelante llegará otra gran bestia pop llamada The Muppets Mayhem. La historia seguirá a la agrupación y a Nora (Lily Singh), la humana que se desempeña como ejecutiva junior de A&R encargada de lidiar con Dr. Teeth, Floyd Pepper, Janice, Zoot y Animal.

El personaje

Laura Oliver de ¿Sabes quién es? (Tony Colette). Madre hay una sola, excepto en este drama en el que una mujer hace todo lo necesario por ocultarle su pasado a su hija. Excelsa pianista con dotes sanguinarios, mezcla de Martha Argerich con alguna matrona almodovariana con gran instinto para matar.