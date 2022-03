El volante Esequiel Barco volvió a sobresalir en el juego ofensivo de River, que goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, y estimó que esta victoria "era necesaria para llegar en buena forma al Superclásico", del domingo a las 19 en el Monumental, ante Boca Juniors.



"Estoy contento por el triunfo, ya que era importante ganar en casa para llegar con confianza al Superclásico", rescató Barco de la tarea colectiva de los dirigidos por Marcelo Gallardo ante los de Néstor Gorosito.



"Pero nos costó porque Gimnasia es un buen equipo, aunque con el primer gol (el primero de los tres penales que le concedieron a su equipo y convirtió Enzo Fernández) abrió el partido", destacó el ex Independiente en la conferencia pospartido.



Después no tuvo más remedio que referirse al plano personal que pudo "gambetear" en el arranque de la charla con la prensa, cuando reconoció que "recibir elogios de Enzo Francescoli (lo comparó con Ariel Ortega) y Gallardo es muy lindo. Por eso ya me siento más cómodo y con confianza en estos primeros tiempos míos en River".



"Pero además mis compañeros me dan la confianza para estar más tranquilo y estar cómodo. Y volviendo a lo grupal, hicimos un gran partido y jugamos como Gallardo pretende (a propósito del pedido del entrenador para que el equipo hiciera un partido completo en el mismo nivel)", puntualizó.



"Y en cuanto al Superclásico, esos son partidos aparte, con otra motivación extra. Por eso hay que disfrutar lo de hoy y luego ponerse a pensar en Boca", concluyó el volante que el 29 de este mes recién cumplirá 23 años.

Por otro lado, River intensificó los trabajos en la cancha y ante Gimnasia, en la goleada, el campo de juego recobró su óptimo estado. De esta manera, el Monumental recibirá el Superclásico del próximo domingo con el mejor césped de Sudamérica en perfectas condiciones.

El seleccionado argentino de fútbol lo eligió como sede para el partido ante Venezuela para la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el 25 de marzo, pero luego del clásico ante Boca comenzará la primera parte de las refacciones en el Monumental y deberá jugar en La Bombonera.