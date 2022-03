Hoy a las 19, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río, Rosario) se inaugura la exposición En tránsito. Casos de la colección macro. Con curaduría de Nadia Insaurralde y Yanina Bossus, integrantes del equipo de Investigación y Catalogación del Departamento Colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, la exposición forma parte del programa Irradiación macro, una iniciativa de Roberto Echen en su retorno al cargo de Director artístico del Museo Castagnino+Macro.

Producida por ambos espacios culturales, la muestra tendrá una apertura de lujo hoy en el CEC con un recital de Gonzalo Aloras. El músico rosarino, que vive en su ciudad natal desde junio del año pasado (tras una larga estadía en Buenos Aires iniciada en 1999), anticipó a Rosario/12 que "es un solo set, lo mismo que vengo haciendo: un show que se llama Home Lock, como una canción mía, donde básicamente estoy con guitarra, piano, voces y con unas grabaciones que van apareciendo en las que van sumándose 'invitados especiales' en forma virtual como una manera medio espiritual de que estén. Voy a ir haciendo canciones de mis distintos discos y épocas y los 'invitados' van a ir apareciendo espectralmente con sus voces, y esa la estética de lo que va a ser. Por supuesto, voy a llevar ejemplares de mi libro El síndrome de Greta para que circulen".

Las obras se exhiben en el CEC, que está abierto de miércoles a sábados de 16 a 20. La muestra es el resultado de un trabajo conjunto entre los equipos curatoriales de las dos instituciones municipales. Durante el cierre expositivo 2020-2021, los nueve "casos" fueron resueltos, en colaboración con los autores, por los equipos de Investigación y Catalogación, Registro fotográfico, Registro y documentación, y Conservación. Cada equipo aportó su perspectiva disciplinar para elaborar nuevos protocolos de montaje, preservación, catalogación y registro. Fue un diálogo sostenido a través de plataformas de videollamada que permitió a cada artista tomar las decisiones pertinentes respecto de obras que presentaban desafíos en cuanto a sus materialidades, y a los equipos del Museo solicitarles las autorizaciones que hicieran falta. Todo queda documentado en el legajo de cada obra, donde se incluye un registro de la memoria de cada producción, cuentan las curadoras. El concepto y la intención de cada artista, en diálogo con las decisiones museográficas sobre cómo nombrar lo que hay, configuran archivos que se volcarán a la exposición en descripciones más precisas, más orientadoras respecto de las referencias y de qué materialidades admiten ser leídas como soporte de sentido.

Una foto de pasaporte ampliada a gran escala, impresa en una copia de exhibición autorizada por el artista, es tensada por cuatro cables de acero como si fuera el cuerpo destrozado de Tupac Amaru y se inclina levemente como una crucifixión en "Dr. Adolfo Mena González" (de la serie Proyecto para El día que me quieras) de Leandro Katz. El afeitado y serio personaje de la foto, que mira a cámara tras unas gafas anticuadas, es el Che sin el Che: se trata de la identidad falsa que adoptó Ernesto Guevara para ingresar a Bolivia, una rostridad de actor vuelta trágica por la historia. La exposición ofrece un panorama federal. En un viaje a Mendoza en 2006, Nancy Rojas indagó la escena local y así ingresó "Cielo" (de la serie Proyecto Cielo) de Ana María Benedetti.

Gracias a una donación del Programa Nacional de Adquisiciones de Obras de Arte Contemporáneo Igualdad Cultural en 2014, se incorporó "Cráneos" de Ruth Viegener (Buenos Aires, 1956 - Bariloche, Río Negro, 2019), nueve objetos de 40 x 60 x 30 cm realizados con arena del lago Nahuel Huapi y resina epoxi, monumental instalación que en el CEC encuentra espacio suficiente. Cinco televisores de tubo reproducen diversas versiones encontradas de una canción antibelicista de Bob Dylan en "The answer is blowin’ in the wind", de Martín Legón; copias de su gráfica artesanal original acompañan los audios de las producciones discográficas Perfecto y Dramática de Dani Umpi, para escuchar en un distendido living. Completan la muestra una pieza audiovisual de Marie Orensanz no apta para hipersensibles a la sobrecarga sensorial, un video de Mariana Mattar, y el plano por Carolina Andreetti de una casa que fue demolida para hacer pasar una autopista durante la dictadura. Roberto Echen define Irradiación macro como "una propuesta de interacción y colaboración a escala urbana en una actitud de ida y vuelta con diversos actores culturales devenidos en interlocutores y posibilitadores de una experiencia compartida". Texto completo en: https://castagninomacro.org/page/noticias/id/221/title/IRRADIACI%C3%93N+macro