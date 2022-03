Aunque Cristian González no cree que la solución a los problemas del equipo estén en el banco de suplentes y está dispuesto a repetir la alineación que perdió con Barracas Central para jugar el clásico, tiene una duda en el mediocampo: el técnico evalúa la opción de incluir a Claudio Yacob por Gino Infantino. Javier Sanguinetti, en cambio, no incluyó en las tareas ayer a Leonel Vangioni, por lo cual es improbable que vuelva el domingo, pero tampoco a Juan Garro y Juan Manuel García, ambos por problemas físicos. Los socios de Central agotaron ayer las ubicaciones en las tribunas generales, por lo cual solo quedan disponibles plateas.

¿El Kily no cambia? Hoy el equipo de Central hace su primer ensayo táctico en Arroyo Seco. El Kily está enojado con los suplentes porque cree que ninguno de ellos trae soluciones cuando hace cambios en los partidos. Por eso tiene la decisión de repetir el once titular que cayó el pasado sábado con Barracas. El técnico canaya analizará una sola variante. Será en el mediocampo y para hacerle lugar a Yacob en lugar de Gino Infantino. Pero no está del todo convencido. La práctica de fútbol será mañana y si allí mantiene la modificación, entonces el ex volante de Racing se calzará la auriazul. Emiliano Vecchio no saldrá a pesar de su bajo nivel y Facundo Almada se mantendrá entre los titulares porque Cristian Báez no convenció con su nivel.

Agotadas la reserva de ubicación en tribunas generales, para los socios de Central solo quedan disponibles en la web del club plateas a 2200 pesos. Se necesita tener paga la cuota de marzo para comprar.

Sanguinetti espera. Ayer por la mañana el técnico de Newell’s no incluyó en los trabajos con el grupo a Vangioni y el lateral zurdo tendrá escasas posibilidades en la semana de pelear por su vuelta al equipo. Para Sanguinetti su condición física aún no es la ideal y da señales claras de la decisión de mantener a Martín Luciano en la defensa.

Pero en el entrenamiento matutino tampoco formaron parte de los trabajos generales los delanteros Garro y García. Ambos terminan cada partidos agotados y Sanguinetti prioriza la recuperación física en los primeros trabajos de la semana. Hoy el entrenador pretende incluir a ambos en la práctica principal y mañana ordenará el ensayo de fútbol donde probará el once que pisará el Gigante de Arroyito el domingo a las 14 con el único cambio de Pablo Pérez por Juan Sforza.