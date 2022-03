Inmerso en su peor momento futbolístico desde que regresó a Primera A, con un técnico interino (Javier Gandolfi) luego de haber despedido el sábado al titular, Angel Guillermo Hoyos, y dos puntos logrados sobre 18 en la Copa de la Liga Profesional, Talleres de Córdoba se enfrentará mañana ante Güemes de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Padre Martearena de Salta con asistencia de ambas hinchadas, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TyC Sports.



Las pocas prácticas de Gandolfi junto al equipo como entrenador principal, a pesar de que era ayudante de Hoyos, no permiten prever la formación que se presentará mañana, en una competencia en la que llegó a la final el año pasado, y cayó con Boca por penales en Santiago del Estero.

Por lo que pudo saberse, el extremo colombiano Diego Valoyes seguirá siendo titular, reaparecerá el lateral izquierdo Enzo Díaz, quien no jugó ante San Lorenzo por haber sido expulsado ante Racing y no estará el delantero uruguayo Michael Santos, quien salió lesionado el sábado durante el primer tiempo. El resto es una incógnita ya que varios jugadores atraviesan un mal momento anímico y futbolístico.



Mientras tanto, el presidente de Talleres, Andrés Fassi activa la búsqueda del nuevo entrenador. Fassi insistirá con algunos técnicos que durante el receso no aceptaron sus ofrecimientos como Hernán Crespo, Luis Zubeldía, Gabriel Heinze y Eduardo Berizzo, por haber priorizado las propuestas del exterior. A esta lista habría que agregar a Santiago Solari, quien también quedó desocupado luego de haber dirigido el América de México.

Del plano local, también hay muchos entrenadores con los que Fassi podría hablar, tal el caso de Gustavo Coleoni, Pablo Guiñazú, Mauricio Caranta y Pablo Guede, entre otros.



Güemes de Santiago del Estero, por su parte, no ganó en lo que va del torneo de la Primera Nacional (logró tres empates y sufrió dos caídas), y buscará aprovechar el mal momento de Talleres para dar la sorpresa y avanzar a la siguiente fase en la que aguarda el ganador de Arsenal y Chaco For Ever.