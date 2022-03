El Barcelona de Xavi Hernández visitará este jueves (desde las 14.45, con televisación de ESPN) al Galatasaray turco en el Nef Stadium de Estambul con el objetivo de repetir la actuación que protagonizó en el Diego Armando Maradona de Nápoles en la ronda anterior de la Europa League y sellar su pase a cuartos de final, justo en la previa del clásico del domingo próximo ante el Real Madrid por LaLiga.

En Italia, el equipo culé goleó al local por 4 a 2 en uno de sus mejores partidos de la temporada, tras empatar en el Camp Nou (1 a 1). Un guión muy parecido al de este miércoles, pues los catalanes no pasaron del empate sin goles ante lo turcos en la ida y, como hace tres semanas, tendrán que ganar en rodeo ajeno si desean seguir con vida en Europa.



Pese a tener que jugársela en Turquía, el Barça sigue siendo favorito del cruce. En la ida fue muy superior al Galatasaray, aunque le condenó su falta de puntería, y desde que perdiera en la prórroga ante el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa del España, el equipo de Xavi no ha parado de crecer y encadena once partidos sin conocer la derrota.

"Es una final, no podemos fallar. La Liga Europa es una competición importante y tenemos que salir con más intensidad que en la ida. Esa primera parte en el Camp Nou no me gustó, aunque en la segunda estuvimos mejor y generamos más ocasiones", declaró Xavi en la conferencia de prensa previa.

En cuanto al clásico español del domingo (a las 17, hora argentina) el exvolante no quiso adelantarse: "No pensamos más allá del partido del jueves. Ya tendremos tiempo de pensar en el partido del domingo".

El Galatasaray, igual que el Barça, es un equipo que está viviendo una temporada atípica, muy alejada de su nivel habitual. Tras 29 jornadas de la competición doméstica, el conjunto de Estambul es undécimo a nada menos que 32 puntos del líder, el Trabzonspor, y a nueve del descenso.

Los partidos del día