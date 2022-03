Este viernes el Presidente Alberto Fernández presentará en la provincia de Tucumán un nuevo plan que consistirá en un conjunto de medidas que tendrán como objetivo central controlar la inflación. Una vez superada la discusión con el Fondo Monetario Internacional, y tras la aprobación del acuerdo en el Senado --que desde el oficialismo ya dan por descontada--, el acto en el norte grande, del que también participarían el jefe de Gabinete y gobernador en uso de licencia de la provincia, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros funcionarios del gabinete nacional, también servirá a Fernández para comenzar la tan mencionada "segunda etapa pospandemia y posacuerdo". Antes de eso, el mandatario visitará el jueves la provincia de Salta.

Sobre los anuncios que se harán el viernes, desde Casa Rosada indicaron que "pueden ser de acuerdos o medidas. No tenemos margen para que no haya acuerdos con esta situación internacional". En esa línea, destacaron que "estamos entre la guerra y el acuerdo. Todos sabemos la inflación que tuvimos y, si bien hoy hay alguna esperanza de que pueda frenar la guerra en Ucrania, no lo sabemos y en ese escenario complejo el Presidente va a anunciar medidas puntuales y otras más generales".

Desde Balcarce 50 contaron a este diario que en la semana hubo negociaciones por el tema inflacionario desde todos los ministerios: "tenían como ultimátum el jueves. O acuerdan que el trigo para el consumo interno baja el precio, o se suben las retenciones del 31 a 33 a los productos con valor agregado. O acuerdan que sostienen el precio de la carne, o se cierran las exportaciones", remarcaron.

Un gesto para Manzur

Según confirmaron fuentes oficialistas, la elección de Tucumán para realizar el anuncio, significa "un gesto a Manzur, con quien el Presidente está teniendo un muy buen trato en este momento y un reconocimiento al trabajo que hizo para que el acuerdo con el FMI se apruebe en el Congreso: no solo en Diputados, sino fundamentalmente en el Senado, donde los gobernadores tienen mucho peso". En el evento del viernes, además de Guzmán y Manzur, es posible que participe el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aunque todavía no está confirmado. Desde el entorno del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, detallaron que él no viajará. En la Rosada aclararon que, si bien hace dos años están trabajando en bajar la inflación, el viernes será un punto de inflexión porque "en el acuerdo con el Fondo también hay herramientas macroeconómicas que servirán para este tema".

El lunes, desde Balcarce 50 habían confirmado a este diario que el Gobierno, ante la inminencia de los efectos que la guerra entre Rusia y Ucrania generarán en nuestro país, como un aumento en el precio del trigo y, por ende del pan, estaban trabajando con el equipo económico en diversas ideas para controlar la inflación. Algunas de ellas eran aumentar la lista de Precios Cuidados y otra modificar el decreto 790 para subir dos puntos las retenciones de los productos derivados de la soja. El martes, antes de que el Indec diera a conocer que la inflación de febrero fue 4,7, el propio Presidente aseguró que "el viernes comienza la guerra contra la inflación".