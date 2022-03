En un acto realizado en la Casa de Gobierno del barrio Grand Bourg, se rubricó el acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, y los ministerios de Economía, Producción e Infraestructura de Salta, que le permitirán a la provincia acceder a herramientas financieras con las que cuenta el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

De la firma participaron los ministros provinciales Roberto Dib Ashur, Sergio Camacho y Martín de los Ríos, y la subsecretaria de Industria de Nación Julieta Loustau, quien detalló que vienen trabajando proyectos de inversión que presentaron los funcionarios del ejecutivo provincial “que creemos que tendrán un impacto muy grande en la provincia”.

En ese contexto, explicó que son más de 73 las medidas de financiamiento para empresas PyMES con las que cuentan, y que ya se invirtieron $60 millones para avanzar con obras del Parque Industrial de Güemes, mientras “se asiste con líneas de crédito el desarrollo de proveedores estratégicos, como pueden ser los de minería”.

Loustau reafirmó el compromiso nacional de una línea para continuar la ejecución de la segunda etapa del parque industrial de Güemes, que incluirá la pavimentación de las arterias secundarias, renovación de luminarias y modernización de la balanza de pesaje de camiones, por otros $100 millones.

A su turno, De los Ríos destacó que además se acordaron otros $100 millones para el Parque Industrial de Rosario de la Frontera y también para el Área Industrial de Olacapato. El funcionario agregó que está en marcha un estudio para la regularización catastral del Parque de Mosconi y también la formalización del Parque Industrial de Pichanal, cuyos estudios de factibilidad y no inundabilidad forman parte del convenio.

Estos últimos tres parques están aún prácticamente inoperantes debido a que falta allí mucha inversión para brindar servicios básicos como gas, luz y agua. Por el momento, solo se instalaron algunas empresas que los utilizan como depósito. Por lo que el ministro de la Producción contó que con estos pasos se avanzará en su “formalización y normalización” como ya se hizo con los de Salta, Güemes y Rosario de La Frontera.

En el marco de ese mismo programa, el año pasado se culminó la obra hídrica de desagües pluviales en el Parque Industrial de Salta, mientras se ejecutaban en el Parque Industrial de Güemes obras de pavimentación del acceso principal, renovación de luminaria y el pórtico de acceso con los primeros $60 millones destinados a tal fin, al tiempo que se avanzaba con la edificación del Parque de Rosario de la Frontera.

En Mosconi, prosiguió, se está avanzando con la regularización catastral del Parque, aunque recordó que allí ya no hay disponibilidad para sumar inmuebles. Desde su inauguración, en 2011, ese predio alcanzó su tope con 27 empresas que usan las instalaciones de depósito, debido a que la falta de infraestructura y servicios no permite realizar otras operaciones. Desde ese momento no recibió nuevos aportes y hoy luce abandonado.

Por eso se pretende acelerar la formalización del parque previsto en la localidad de Pichanal, donde la provincia cuenta con un predio que aún necesita los estudios de factibilidad y no inundabilidad que les habilitaría la herramienta con la que accederían a los $100 millones del programa de Nación para ejecutar las obras necesarias.

“Ese parque se anunció en la gestión anterior y se obtuvo el predio, pero quedó paralizado”, aclaró el ministro, quien agregó que ahora la provincia está ejecutando su cercado perimetral y ultimando otros detalles para recibir los aportes de Nación.

Por su parte, el titular de Economía, Roberto Dib Ashur, indicó que estas obras son parte del Plan de Reactivación económica que llevan adelante Nación y provincia y que tras finalizar los trabajos en Salta capital se avanzaba en la concreción de los de Güemes y Rosario de la Frontera.

El funcionario adelantó que desde el ejecutivo local se realizará otro tipo de apoyo a quienes se radiquen en esos parques destinados a la industria "no se deberá abonar impuesto a los sellos y el pago de las actividades económicas tendrá subsidios”, así como que obtendrán créditos con garantías subsidiando la tasa de interés. Además, anunció que se apoyará al nuevo personal registrado y se otorgarán garantías para la toma de nuevos créditos para las empresas.

"Buscamos nuevas inversiones con el Gobierno nacional, la Unión Industrial de Salta y la Cámara Pyme, para los parques industriales tengan un mayor desarrollo económico en la provincia y la generación de empleo registrado", finalizó.

Fibra óptica y wifi

Por otro lado, en una reunión que mantuvieron el integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, con el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada, se anunció una nueva inversión millonaria por parte del Gobierno nacional para mejorar la conectividad en este caso en 14 barrios populares de la ciudad de Salta con el que se beneficiarán más de 2500 familias.

Quilodrán explicó que próximamente se realizarán diversas obras para el despliegue de fibra óptica y la instalación de 13 puntos de acceso wifi en plazas y espacios abiertos de las zonas este, oeste y norte de la ciudad. A la noticia, sumó que se construirán dos pisos tecnológicos ubicados en Villa Asunción y Albergue II, en donde los vecinos y vecinas podrán acceder al servicio, a dispositivos y a cursos de capacitación.

Las obras tendrán un valor estimado de $86 millones de pesos y además, se proyecta la inversión de unos $7 millones en infraestructura de telefonía móvil 4G en los Valles Calchaquíes, sobre la Ruta del Vino.

Está previsto que las obras se ejecuten en alrededor de 18 meses luego de la firma de convenio con la empresa responsable de la ejecución, y los barrios beneficiados serán Bicentenario, El Cambio, Villa Asunción, Solís Pizarro, La Rivera, Alta Tensión, Albergue I, Albergue II, Floresta, Tinkunaku, Ampliación 20 de Junio, El Jardín, Los Piletones y Unión.

Villada indicó que desde SALTIC (Salta Tecnologías de la Información) y junto al ENACOM, se trabaja, mediante el cruce de información en la creación de un Plan Maestro de Infraestructura Digital en Salta que permitirá conocer y ubicar, a través de un mapa esquemático, los tendidos de fibra óptica y los enlaces comunicacionales; información clave a la hora de generar un despliegue mayor de infraestructura. “Actualmente no contamos con una herramienta informativa de esa índole por lo que muchas veces, en las construcción de rutas o canales, se rompen las fibras que atraviesan el lugar, ocasionando la caída de los servicios”, indicó el funcionario.

Mientras que Quilodrán informó que a través de un proyecto recientemente aprobado por el Ente, se financiará infraestructura de telefonía móvil para pequeñas localidades rurales de menos de 500 habitantes que se encuentran fuera de la obligación de despliegue de las empresas de telefonía móvil. Se preseleccionaron proyectos para localidades de los Valles Calchaquíes y del Chaco salteño.