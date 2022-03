El presidente Alberto Fernández aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se debate esta tarde en el Senado no implica "ajustes" sino que permitirá brindar al país "un horizonte más despejado".

El mandatario agradeció a los diputados y diputadas que la semana pasada acompañaron el proyecto de ley y dijo que confía que este jueves "el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más".

"En el Senado se está debatiendo el acuerdo que firmamos con el Fondo, una deuda que nosotros no hubiéramos tomado pero que la Argentina tomó. Escucho ideas que plantean que las obligaciones que la Argentina tomó significarán ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para que la ciencia y la tecnología siga adelante, para que las viviendas se construyan... Con este acuerdo no hay ajuste", enfatizó el mandatario al encabezar en la ciudad de Salta un acto de entrega de viviendas y de créditos.

Con el acuerdo alcanzado "no hay ajuste; ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria", insistió. Por eso "espero y confío en que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más. Mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia, sabremos que hay un problema que no se resolvió pero que empieza a resolverse" que es "esa deuda maldita que heredamos".

Más temprano, en su habitual conferencia de los jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, también expresó su "profundo" agradecimiento a los legisladores que la semana pasada "permitieron que se pudiera avanzar" con la aprobación del acuerdo con el FMI.

"Esperamos que lo mismo que ocurrió en Diputados ocurra hoy en el Senado con el compromiso de todos los legisladores que han encontrado la manera de anudar acuerdos para avanzar en un tema que tiene que ser política de Estado", remarcó la funcionaria. "Es una instancia muy importante y hay que recordar que es la primera vez que estos debates se dan en el Congreso, como debe ser, por una deuda que compromete a varias generaciones", añadió.

El acuerdo que esta tarde se debate en el Senado ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se obtuvieron 202 votos positivos contra 37 negativos y 13 abstenciones.

Se espera que este jueves el mapa de votos sea similar: la mayoría provendrá de la oposición y el Frente de Todos se dividirá, ya que un tercio de sus legisladores votará en contra del acuerdo.