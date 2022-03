“Si me llegan a saltar las pistas durante un show mío, no pasa nada. Como uso pocas, las apago y la banda sigue. No necesitamos nada más”, resuelve Natalie Pérez ante esa situación hipotética. Y además añade: “Las pistas están para el decorado”. La cantante y actriz será uno de los actos locales en esta edición del Lollapalooza, en lo que será su debut en el festival. Al menos sobre el escenario. “Fui hace muchos años, porque una amiga trabajaba ahí. Iba a ir sólo un rato, pero me terminé quedando”, evoca quien se presentará el viernes a las 14 en el escenario Alternative. “Es todo un privilegio formar parte de un evento tan grande, por lo que le agradezco nuevamente a la música por estas oportunidades. De los artistas argentinos que estarán esta vez, quizá soy una de las más nuevas. Así que iré a ver algunos shows en la fecha en la que estaré para aprender un poco”.

-¿Cuál es el recital que más te interesa de ese día?

-El de Miley Cyrus. No sé cuándo podré volver a verla en vivo.

-Al igual que vos, la carrera de Miley Cyrus comenzó en la actuación y decantó en la música. ¿Hoy te sentís más cantante que actriz?

-Hace tres años no hubiera sabido qué responderte. Hoy hay algo que no puedo dejar de ver y es que funciona. A la gente no sólo le gusta sino que me elije. Lo que sucede es natural, yo no pongo plata en ningún lado. Si bien me comprometí con algunas cosas de la actuación, de ahora en más mi intención es apuntar a que eso suceda en otro país. Mientras llega la ocasión, me dedicaré a mi carrera musical. Sobre todo porque se armó un equipo y una miniempresa independiente. Escribo mis canciones y aparte me autogestiono mis fechas, mis discos y mis videos. Es un esfuerzo de muchos años y le puse garra.

A pesar de que ambos coincidirán en esta programación del Lollapalooza, Santiago Motorizado tocará el sábado junto a su grupo, El Mató a un Policía Motorizado. Por eso no podrán repetir el cruce que experimentaron en julio de 2021, cuando el frontman fue invitado por Natalie Pérez un el streaming, en el que interpretaron “El tesoro”, hit de la banda platense. “Cuando me dijeron que debía tener un invitado, no quería a nadie más sino a él. ‘El tesoro’ era mi tema favorito en ese momento. Aunque la verdad es que pensé que Santiago me iba a decir que no”, explica la artista. “No fue planeado el contraste entre ambos al momento de cantarla. No sabía entrar en la tonalidad de la canción, no me quedaba en un registro vocal cómodo. Si bien soy atrevida, nada de lo que se vio en el streaming fue planificado. Lo divertido de hacer un cover es ponerle tu impronta”.

-Algo parecido te sucedió con No Te Va Gustar en diciembre pasado…

-Cantamos “Chau” en el estadio Único. Ahora que lo vi, me arrepiento de no haber hecho otras cosas. Aprendí muchísimo de la música en estos años. Pero si con algo me quedo es que hay que ir y mandarse.

-Tras hacer dúo con Diego Torres y Carlos Vives, ¿viviste como un reto cantar con Santiago Motorizado o con NTVG?

-Si bien el lugar común es que cante con Carlos Vives o Diego Torres, también lo hice con Coti, Fabiana Cantilo y con otros artistas que tienen más que ver con el palo del rock. Cuando le escribí a Santi para colaborar, lo hice más en modo fan.

-¿Qué pretendés de la música?

-La música me da adrenalina. Desde que empecé a transitar en ella, no paró de darme buenas experiencias.

-¿Alguna vez hiciste playback?

-No. Antes de hacer eso, prefiero dedicarme a hacer empanadas y venderlas. Hay dos cosas que me excitan de la música: el escenario en vivo y componer. Que de pronto te escuchen 3 millones de personas, es algo que no puedo entender.

-A propósito de eso, ¿te da lo mismo componer un reggaetón, un tema indie o una canción pop?

-No me da lo mismo. No sé muy bien cómo agarrar el camino al que quiero ir. Sólo sé que puedo superarme y sorprender a la gente. No me detengo a hacer lo mismo que la mayoría ni lo que está de moda.

-¿Tu búsqueda de la identidad en la música es igual que en la actuación?

-Es distinta. Es como volver a empezar. Soy consciente de que 24 años de trabajo en la televisión argentina ayudaron a que mi música llegue a más personas. Eso invita y, al mismo tiempo, genera prejuicios.

-¿Cómo te llevás con eso?

-Los prejuicios no me importan. Cada uno tendrá que ver qué hace con ellos. Hay que divertirse, sin molestar al prójimo. Hacer las cosas con amor y verdad. Cuando actúo, no me acuerdo de que soy cantante, y viceversa. Me encanta ser una artista popular. Crecí en la escuela siendo “la chica famosa”. Nunca me molestó.

-Pasaron dos años de tu último disco. ¿Cuándo sale el nuevo?

-Lo estoy preparando. Mientras lo hago, me descubro como artista y se dosifica mi camino. Tengo esa cosa popular para componer. Me gusta el formato clásico de la canción porque después se puede adaptar a diferentes géneros o producirla de mil maneras. Lo nuevo tiene algo medio tanguero, folklórico y pop. Hay una mezcla linda. Siento que se armó.