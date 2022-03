Rosario Central recibirá este domingo a Newell's Old Boys en el clásico rosarino número 174, probablemente el más pasional del fútbol argentino, que encuentra al visitante con una actualidad ligada a mejores resultados, pero dispuesto a cortar una serie de cinco encuentros sin victorias ante el rival de siempre, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga.



El clásico rosarino es el más "caliente" de nuestro fútbol, ya que sobrepasa el juego en sí mismo para transformarse en un tema sociológico entre dos equipos que dividen a una ciudad ultra futbolera.



Son vecinos de la bella Rosario, viven codo a codo a diario, pero a la hora de poner en juego los colores que aman se miran con recelo y cada uno se cree el "capo" de una ciudad de aproximadamente 1.300.000 habitantes.



Rosario Central, dirigido por Cristian "Kily" González, llega con siete unidades en la Zona B, logró sólo tres puntos de los últimos nueve en juego y sumó dos dolorosas derrotas como local ante Godoy Cruz y Barracas Central.

"Kily" González bancará la formación del equipo que no está alcanzando buenos resultados y dándoles a sus jugadores la enorme chance de pasar a ser ganadores en un clásico.



El hincha local alentará como siempre a su equipo, sin condicionamientos, pero la urgencia por ganar es mucha y el propio entrenador, un hombre del riñón del club, puede ver en duda su continuidad en el cargo en caso de un revés.



Newell's Old Boys, con Javier Sanguinetti como técnico, suma 10 puntos en la Zona A, con siete unidades conseguidas de las últimas nueve posibles, y se lo ve con mayores posibilidades de pelear por una clasificación para los cuartos de final.



En el Rojinegro se produciría el regreso de Pablo Pérez, de enorme valor por su experiencia y categoría, en lugar de Juan Sforza, tras cumplir con la fecha se suspensión.



En el historial jugaron 173 veces. Rosario Central tiene ventaja de 52 triunfos contra 43, y 78 empates. Newell's Old Boys hace cinco duelos que no gana, con dos triunfos de su adversario y tres empates, en tanto no festeja en el Gigante desde el 20 de junio de 2017, en el agónico 1-0 con tanto de Maximiliano Rodríguez.

El cotejo se jugará desde las 14 (TV: TNT Sports) en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.