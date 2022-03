En un marco espectacular, de los que se extrañaban durante la pandemia, se jugó el último tour de los cuatro que se disputaron de la Liga de Vóley Argentina. Esta vez la sede fue el Club Once Unidos de Mar del Plata, donde ya se había disputado la Copa Aclav. Y allí también estuvo Federico Pereyra, uno de los opuestos que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y que decidió volver para poder disfrutar de su familia. “Es lindo estar en el país con las costumbres de uno. Mi mujer está embarazada, voy a ser papá dentro de un mes, había vuelto para Navidad y UPCN me hizo una buena oferta y decidí quedarme en casa”, aseguró el sanjuanino al suplemento Líbero de Página / 12.

El regreso no fue el ideal ya que Pereyra sufrió un desgarro en el cuádriceps en la primera semana de competición: “Estuve casi dos meses parado, volví antes de tiempo y me volví a desgarrar. Cuesta un poquito después de casi dos meses sin entrenar, pero hago lo posible para estar de la mejor manera”.

UPCN quedó tercero en la fase regular y se enfrentará a River en busca del pase a semifinales. El último campeón de la Liga tiene muy buenas individualidades pero mostró un nivel irregular durante esta semana y con respecto a esto, el opuesto expresó: “Nos cuesta jugar en equipo y ser regulares. Cada uno tiene que analizar su performance individual y plasmarla de la mejor manera en la cancha. El club siempre te exige salir campeón, tenemos la responsabilidad de ganar y dejar a UPCN en lo más alto”.

Experiencia con la Selección

Pereyra fue uno de los doce jugadores que consiguió la segunda cosecha histórica para el vóley argentino al igual que en Seul ´88. Después de compartir más de ochenta días juntos en los que sólo tuvieron una semana de vacaciones en una playa de Italia, lograron subirse al podio al vencer al multicampeón, Brasil.

“Fueron dos años muy raros, estuvimos varados en un lugar, después muchos días de convivencia. Lo que vivimos fue único, íncreible. Creo que llegamos a objetivo por haber estado tantos días juntos, todo empezó a fluir mejor. En la VNL veníamos jugando más o menos y después empezamos a mejorar y jugar como equipo”, afirmó el sanjuanino.

En la fase de grupos de los Juegos Olímpicos, Argentina le ganaba a Brasil 2-0 y 17-11 en el cuarto set, pero el equipo nacional perdió el partido por 3-2 y puso en peligro su clasificación.

“El partido con Brasil teníamos una tristeza porque pensamos que se nos iba la chance de estar en cuartos de final. En ese nivel no tenés muchas chances así. Cuando terminó el partido Luciano (De Cecco) dijo unas palabras que me emocionaron. A todos nos dolió mucho esa derrota pero nos fortaleció”, confesó Pereyra.

El recorrido siguió con el mejor partido que jugó la selección en todo el torneo con una victoria sobre Estados Unidos por 3-0 y el pase directo a jugar con Italia para meterse en la lucha por las medallas. El resto es historia conocida: un triunfo contra el seleccionado italiano por 3-2 y una semifinal imposible ante Francia en la que el equipo que iba a ser campeón olímpico mostró un nivel superlativo. “Pensaba que le podíamos ganar a cualquiera y después de perder la semifinal, si perdíamos de nuevo nos íbamos con las manos vacías. Habíamos entrado con una ilusión tremenda y a Francia le salieron todas”, concluyó el opuesto.

La parada más difícil venía en el partido por el bronce: ganar era la gloria y perder quedarse sin nada y ahí estaba el cuco de toda la vida, Brasil. Lo complejo de la situación era cómo recuperarse después de perder la ilusión de llegar a una final olímpica. A esto también se refirió el jugador de UPCN: “No tuvimos tiempo para pensar en la derrota con Francia y encaramos el partido de la mejor manera. Después tuvimos que esperar desde la mañana hasta la noche para que nos entregaran la medalla, esa siesta fue eterna. Cuando fuimos a recibir las medallas, en el piso estaban los nombres de cada uno para subir al podio, no lo podíamos creer”.

Para Pereyra la clave de este logro estuvo en los rendimientos sobresalientes de algunos jugadores como Santiago Danani y Bruno Lima. También en la claridad del entrenador Marcelo Méndez, quien se quedará a cargo de la selección rumbo a París 2024: “Siempre fue muy claro para plantear los partidos, nunca te quedaba ninguna duda y el trato también era muy amigable con nosotros. Eso te facilita las cosas y te da confianza cuando vas a jugar. Pocas palabras, muchos hechos”.

Federico Pereyra luce orgulloso su medalla de bronce en Tokio.

Jugó en países muy distintos como Qatar, Irán y Arabia Saudita. Conoció muchas culturas diferentes que reconoce que le gustó vivir, pero ahora las prioridades son otras: “Estoy muy enfocado en estar con mi familia y ser papá nuevamente. Cuando termine la Liga me tomaré un tiempo para prepararme bien y ver cómo está el cuerpo para seguir el año que viene. Mi idea es jugar un par de años más”, concluyó uno de los medallistas olímpicos que jamás olvidará haber sido parte de una gesta histórica para el vóley argentino.

¿Cómo sigue la Liga?

Este jueves 24 empiezan los Play Off en San Juan. Los ocho mejores jugarán los cuartos de final y semifinales al mejor de 3 partidos y la final será de ida y vuelta al mejor de 5 encuentros.

Los cruces serán Ciudad vs Monteros, Policial vs Obras de San Juan, Upcn vs River y Once Unidos vs Paracao. Upcn, uno de los máximos ganadores junto a Bolivar, es el actual campeón de la Liga 2021.