A poco más de una semana de la muerte de Gerardo Rozín, Telefe emitió este domingo un programa especial de La peña de Morfi, donde artistas y compañeros del conductor le rindieron un sentido homenaje. En este contexto, se dio a conocer un video inédito en el que se ve al propio periodista entonar “Me voy quedando”, canción de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, que eligió para su despedida.

Antes de dar paso a una sentida interpretación de la canción, junto al grupo Dos más uno, Rozín realiza una introducción en la que explica qué significado tiene ese tema en su vida y por qué la había elegido meses atrás, luego de recibir el diagnóstico de su enfermedad, para contar que “algo estaba pasando” con su salud.

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos te ocupás de ver qué te estaba contando”, comenzó el periodista su relato. Y agregó: “Me gusta Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12, 13 años y me escapaba a ver al Cuchi cada vez que podía”.

“Era muy curioso lo que me pasaba con esa canción. Primero, porque él (Cuchi) metía un chiste de ciegos que era muy bueno y porque era la única canción del show que no tenía letra. Todavía no sabía que iba a ser un apasionado del jazz y estaba yendo a ver un show de folclore, pero en el instrumental me quedaba embobado -continuó-. Es como si esa canción se me hubiera grabado para siempre. La fui cruzando muchas veces en la vida”, comentó en su relato.

Luego, Rozín realizó una conexión entre la canción de Leguizamón y la enfermedad que tenía. “Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y no me preguntes cómo, después de 30 o casi 40 años, en la escalera de mi casa digo: ‘Me voy quedando ciego’”, recordó el conductor, cantando esta última frase, que es el comienzo del tema que él eligió para su despedida.

“Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico (la canción). Para alguien que no cree, algo así es como una aparición”, añadió Rozín. “Tiempo más tarde me pareció que era una canción muy buena para alguien que tiene ese dolor, el dolor del que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos de un modo muy emocionado, porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a la vez no quería hacer una noticia de eso”, confesó.

“Sin embargo hoy, por las dudas, con Dos más uno, ‘Me voy quedando’”, concluyó el conductor, y a continuación comenzó a entonar, con voz emocionada, este sentido tema del Cuchi Leguizamón.

La Peña

Antes, durante y después de la puesta en el aire del video, se vivieron momentos de intensa emoción en el set de "La Peña", donde aparecieron reunidos diversos artistas, colegas y amigos del productor, quien murió a los 51 años producto de un tumor cerebral que aquejó largamente su salud.

Durante su carrera, el conductor y periodista rosarino había alcanzado, con su característico y personal estilo, una gran relevancia gracias a Morfi, todos a la mesa y La Peña, donde recuperó la música popular tocada en vivo en la TV abierta.

El comunicador también condujo Tres poderes, Esta noche libros y Gracias por venir; fue productor de Hora clave, Georgina y vos, Mañaneras y Es por ahí; y se desempeñó como gerente de programación de El Nueve, entonces conocido por su nombre Azul TV.

Días antes de su fallecimiento, Telefe difundió un comunicado referido al "delicado" estado de salud de Rozín, lo que llevó a posponer el estreno de la séptima temporada de "La Peña", que estaba previsto para el domingo pasado.