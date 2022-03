Tras los sucesivos aumentos en el precio de los combustibles y el avance de la inflación, el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se sumó al pedido realizado por la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario para subir la tarifa del servicio en un 30% a pesar de que a fines del año 2021 se autorizó un aumento promedio del 25%. En ese sentido, Horacio Yannotti, secretario general del SPT, dijo que “de no actualizarse la tarifa los que padecerán serán los choferes ya que siempre se corta por lo más delgado que son los trabajadores”. De esa manera, el dirigente gremial consideró que debe reajustarse la tarifa y criticó que “hoy un trabajador anotado no llega los 60 mil pesos de sueldo y muchos de ellos no están regularizados”.