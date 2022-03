Rusia considera prematuro hablar de una reunión entre Putin y Zelenski

El progreso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania aún es insuficiente para hablar de una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodomir Zelenski, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sus declaraciones contrastan con las del canciller turco, Mevlut Cavusoglu, quien ayer habló de avances en "temas significativos" del conflicto.



"Hasta ahora no hay ningún progreso sustancial; no hay acuerdos, los presidentes no tienen nada que constatar", dijo el vocero. En ese sentido, explicó que para hablar de ese encuentro "primero se necesitaría llevar a cabo una labor preparatoria, celebrar las conversaciones (entre las delegaciones rusa y ucraniana) y analizar sus resultados.