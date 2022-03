“Hoy es el día en que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia. Cada 24 de marzo, la Argentina se une para repudiar lo que pasó y ahí no tenemos distancias. Algunos son peronistas, otros progresistas, pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo en el que un gobierno de facto postergó a la Argentina como ningún gobierno la había postergado”, dijo el presidente Alberto Fernández en un acto que se llevó a cabo este día de la memoria, a 46 años del golpe civico-militar de 1976, en el Polo Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí, el mandatario junto al ministro de la cartera, Daniel Filmus, el secretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, Horacio Pietragalla Corti, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la titular del Conciet, Ana Franchini, entregaron legajos a familiares de detenidos desaparecidos que formaban parte del organismo. Mientras La Cámpora comenzaba su caminata desde la exEsma a Plaza de Mayo, en el evento oficial se hicieron presentes gran parte de los ministros, la mayoría del albertismo, que se mostraron con un mensaje unificado pidiendo por la unidad.



"Este 24 reafirmamos la lucha por nuestra soberanía. No podemos fallarle a los que no están, no les podemos fallar porque sino su muerte habrá sido en vano”, remarcó Lita Boitano, titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, con un nudo en la garganta que generó la inmediata emoción de todos los presentes, incluso de Pietragalla Corti, que tuvo que sacarse el barbijo con la silueta de los 30 mil desaparecidos y secarse las lágrimas. Sin embargo, no todo fue llanto. También hubo risas de ternura, por ejemplo, como cuando Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que, a pesar del macrismo, que quiso borrar la memoria, de los bastones y de las sillas de rueda, "las locas seguimos de pie”. De forma virtual también se hicieron presentes con videos la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que no pudieron asistir de forma presencial.

El Presidente aseguró que “las dictaduras, a nada le temieron más que al pensamiento. Pensar era peligroso para ellos. Por eso es importante construir a partir del pensamiento, porque desde allí surge una sociedad más justa e igualitaria, que fue la pesadilla de los inmorales que tomaron el poder en 1976, derrocando a un gobierno elegido democráticamente". También recordó que el día anterior, en la provincia de Entre Ríos, fue a visitar un colegio y junto a los jóvenes reflexionó sobre la importancia de construir memoria y recordó que el 24 de marzo de 1976 él era estudiante secundario y delegado de la UES.



“Vergüenza deberían tener. Asco me da lo que dicen”, dijo Fernández en otro tramo de su discurso, haciendo referencia a los dirigentes que niegan la existencia de 30 mil desaparecidos, relativizan la gravedad del terrorismo de Estado y reivindican a los represores. En esa línea, Pietragalla Corti expresó minutos antes de que comience el acto que, para él, "hay que debatir un proyecto en contra del negacionismo que permita sancionar a aquellos negacionistas que tienen responsabilidades políticas tanto en el poder legislativo, judicial o ejecutivo. Hay fallos de la Corte Suprema que dicen que acá hubo un genocidio y que hubo delitos de lesa humanidad y no puede venir cualquiera a discutir el número o a decir que los organismos de DDHH son un curro".



En esa línea, el fantasma del macrismo y de las reformas neoliberales estuvo toda la jornada dando vueltas en el aire. On y off the record, todos los ministros presentes, entre los que estuvieron el de Trabajo, Claudio Moroni; el de Justicia, Martín Soria; la de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Juan Zabaletta; el de Cultura, Tristán Bauer; de Ambiente, Juan Cabandié; el Canciller, Santiago Cafiero y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre otros, destacaron la importancia de la unidad para que no vuelva un gobierno de derecha en 2023.

"Más allá de los que significa este día para los que fuimos víctimas de la dictadura, también es importante tener memoria porque saldar las deudas costó y nos cuesta mucho, sobre todo en el plano de lo económico", expresó Pietragalla Corti y recapituló que "a partir de 1976 se instaló en la Argentina un modelo económico neoliberal que llevó adelante ese proceso dictatorial y que nuestros padres, como militantes políticos, resistieron. El de Cambiemos fue el mismo modelo económico y nosotros no tenemos ningún tipo de resquemor a las discusiones que se pueden dar en un frente, pero hoy es un día para reflexionar y para que nuestro proyecto político se siente a hacer un puente con la lucha de los desaparecidos, que resistieron a los poderes hegemónicos".

Uno de los ministros más cercanos al Presidente comentó en diálogo con Página/12 que "el riesgo que tenemos en frente es la reforma laboral, la dolarización de la economía o la ley de reforma jubilatoria que quiere imponer Macri. El riesgo no son una carta o un tweet, eso es parte del debate político. El incentivo de la unidad es mucho más importante que cualquier cuestión pasional que pueda existir porque nos quieren separar los que no quieren que confrontemos con lo que hay que confrontar, que son con las políticas de Juntos por el Cambio".

"Me tienen sin cuidado los que quieren fogonear el internismo en el oficialismo. Nosotros somos peronistas, vivimos del debate interno y estamos gobernando en una colación. Pobre del compañero que no entienda que nosotros no somos ceos o empresarios sino dirigentes políticos del peronismo que no nos quedamos callados y opinamos de todo", añadió Soria consultado por este diario. Manzur agregó que "más allá de las diferencias sanas que en democracia se pueden tener, es bueno que estemos todos unidos para que tragedias como estas no pasen más en nuestro país".





Los legajos recuperados de los investigadores del Conicet

Antes de la mesa en la que habló el Presidente y las Madres, dieron testimonio Gabriela Borreda; Isabel Mac Donald; Mario Pecheny; Leandro Lora Fariña y Miguel Laborde, integrantes de la Comisión de la Memoria del Conicet, que se puso en marcha el 23 de marzo de 2021 con el objetivo recordar a las víctimas de la dictadura y de subsanar los daños e injusticias perpetrados contra trabajadores e investigadores del organismo. El ministro Filmus destacó la tarea de este equipo e indicó que "es paradójico que una institución dedicada a la investigación no se había investigado a sí misma, por eso pido un aplauso para la comisión de la memoria por el trabajo que están haciendo".

Franchini, a su turno, dijo que "por acción u omisión el Conicet ha sido cómplice y por eso ésto significa un acto de reparación. Seguramente tardío, pero sumamente necesario". Allí se hizo entrega de los legajos reconstruidos por la Comisión, que fueron entregados a familiares y allegados de Alicia Cardoso; Liliana Galletti; Dante Guede; Roberto López Avramo; Mario Galuppo; Federico Lüdden Lehmann; Manuel Saavedra y Martín Toursarkissian. Además, se reconoció a quienes fueron cesanteados, exonerados, dados de baja, tuvieron que exiliarse o no se les permitió continuar con sus investigaciones, durante el período 1976-1983, a la vez que se descubrió una placa conmemorativa en la explanada de la sede del Conicet.

El tuit del Presidente

Más temprano, Fernández homenajeó a las víctimas del terrorismo de Estado a través de un mensaje en el que, además, calificó de “faro” a la “incansable lucha” de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “El 24 de marzo de 1976 comenzaba el período más horrible de la historia argentina”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Desde allí llamó a tener “como faro la incansable lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” y destacó su lucha “por la memoria, la verdad y la justicia”. “Las argentinas y argentinos decimos Nunca Más”, puntualizó en su mensaje que incluyó un video en el que se recordó los inicios de las movilizaciones de las madres en Plaza de Mayo.