Después de dos años sin marchar por las medidas sanitarias de la pandemia, ayer fue una tarde de encuentros y abrazos en el Parque de la Memoria, en el acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se realizó el acto central para recordar a los detenidos desaparecidos de Jujuy por el golpe de Estado militar, cívico y eclesiástico del 24 de marzo de 1976.



Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, HIJOS Jujuy, Ex presos políticos, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca, ANDHES, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, fueron acompañados por ATE Verde y Blanca, la Tupac Amaru, La Poderosa, la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones sociales y políticas.

El acto se inició con palabras de víctimas de la dictadura que invitaron a recordar y reflexionar sobre esos años duros que requieren una reparación histórica, al tiempo que se rechazó el negacionismo.

"Seguimos exigiendo la plena vigencia de los derechos humanos. Volvemos a marchar levantando las banderas de nuestros desaparecidos y con la mismas convicciones de siempre que aquellos que les arrebataron sus vidas para implementar sus políticas de saqueos en Argentina son los mismos que ahora nos están arrebatando la posibilidad de una vida digna a todos nosotros”, sostuvieron los organismos en el documento que consensuaron.

“En una realidad signada por las consecuencias de la pandemia y políticas de ajustes pensamos que debemos estar al lado de los sectores más desfavorecidos aquellos que sufren día a día más empobrecimiento, más marginalidad y que hacen escuchar su reclamo en las calles. La tarea de nosotros es visibilizar estas situaciones para que sean comprendidas por la sociedad en su conjunto y que se termine con la demonización de estas luchas”, añadieron.

“Los derechos humanos básicos como el derecho a la protesta y la libertad de expresión deben ser respetados por el estado provincial, nacional de nuestro sistema democrático”, reivindicaron.

Este año la movilización se hizo bajo las consignas: los sitios de la memoria no se borran ni se tocan; renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Nación y la democratización de la justicia federal y provincial. La aceleración de los juicios de lesa humanidad; no a la represión ni a la criminalización de la protesta, derogación del Código Contravencional; respeto a los derechos y territorios de comunidades indígenas y campesinas; libertad a los presos políticos, el estado es responsable de su integridad; respeto a los derechos de los y las trabajadoras, paritarias libres; reconocimiento a trabajadores de la economía popular y basta de la violencia institucional.

La marcha se desplegó por el acceso sur de la ciudad de San Salvador y pasó por el penal de Villa Gorriti para recordar que fue un centro clandestino de detención.

Las anatas de la memoria

Las anatas (instrumento de viento andino) acompañaron la columna que identifica a los familiares de detenidos desaparecidos de Purmamarca, como Marina Vilte, docente y dirigente gremial de la CTERA, y Hugo Luna, ingeniero civil desaparecido en Buenos Aires, entre otros.

“Las anateras, anateros piden justicia para nuestro pueblo, las anateras de mi pueblo hacen bailar al silencio/ Las anateras por la memoria, anatas por ni una menos”, fue un estribillo del canto que acompañó la marcha a la plaza.

Laura Vilte reflexionó a 46 años del golpe: “La lucha por la memoria, la verdad y la justicia es para toda la vida, defender los derechos humanos desde cada lugar que ocupemos. Ellos quisieron acallar voces y no se dieron cuenta que eran semillas y que vuelven a florecer en cada lucha, en cada manifestación en cada conflicto docente está presente Marina”. Eva Luna, hermana de Hugo Luna, estuvo por primera vez en el acto en San salvador de Jujuy.

La agrupación Ailen Chambi del colectivo LGTBIQ marchó con la bandera "son 30.400" los detenidos desaparecidos, es la primera vez en esta provincia que recuerdan y visibilizan a los desparecidos de la diversidad.

También estuvo Luis Aredez, hijo del médico Luis Aredez, detenido desaparecido en Libertador General San Martín. "La lucha continua lleva décadas y se va juzgar a uno de los propietarios de este país, esté presente o no es un detalle no menor", dijo en referencia a Carlos Pedro Blaquier, uno de los dueños del ingenio Ledesma, que participó de la represión ilegal. "Los que comenzaron este camino no vieron justicia y la justicia efectiva queda en manos de las nuevas generaciones”, añadió Aredez hijo.

Agregó que “es imprescindible una reforma judicial con perspectiva de género. Estamos transcurriendo una época del fanatismo y la sin razón que están campeando el país, es necesario el debate político en todos los ámbitos y formar a los jóvenes con los elementos y herramientas para el futuro”.

Oscar Alfaro, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, contó tras el acto que conversaron con los diferentes sectores y espacios, y "en esta marcha acordamos las consignas en la unidad”. Insistió en que “los sitios no se tocan y se deben respetar las leyes y queremos decir Nunca Más, es el camino de los 30 mil sueños”, en referencia al sitio de memoria en el Cabildo Histórico, donde finalizó la marcha.

Eva Arroyo, de HIJOS Jujuy, expresó que el documento que suscribió esta organización fue de “repudio al golpe", reivindicando "la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos antes y después de la dictadura". "El aparato represivo después se institucionalizó", sostuvo. Y destacó que en el documento también expresaron "la situación económica actual con los índices de pobreza, y evocando a los nuestros y reafirmando el compromiso por ese proyecto político para un país justo, equitativo soberano”.

“La gran preocupación actual es que la derecha festeje el acuerdo con el FMI, que es un posible ajuste y un retroceso en algunos derechos que se había avanzado en décadas anteriores. Entonces es un llamado de atención en conjunto de la sociedad, si hay algo que hay que reivindicar es ese proyecto político que los nuestros le pusieron el alma y el cuerpo. Ellos tocaban los cambios sociales con la mano, y estaban lejos de las transas partidocráticas, tratando de construir ese hombre nuevo. Que no es declamativo”, aseguró.

En tanto que Fernando Acosta, referente de CTA - ATE Verde y Blanca, destacó el marco multitudinario en la marcha. “Es un mensaje de la sociedad que no solo no baja los brazos, defiende las banderas de los derechos humanos, y la lucha de ello que se reflejó en el documento (de HIJOS). Nuestros derechos como trabajadores, como personas, la vida digna que uno desea que está violentada: antes por los militares hoy por los que financiaron a los militares”.

No al lawfare

La organización Tupac Amaru volvió a acompañar a los organismos de derechos humanos de Jujuy. Lo hizo pidiendo justicia, el fin al lawfare en Jujuy y la libertad a los presos políticos. “No nos han vencido”, era la arenga.

“No más presos políticos: ayer tortura, encarcelamiento hoy en Jujuy se vive lo mismo de la mano de Gerardo Morales. Ayer en 1976 un golpe de estado, hoy un lawfare con un golpe a las garantías constitucionales donde se persigue y se escucha a los jueces que puso Macri. Blaquier sigue libre gracias a ese poder económico y judicial que empobrece al pueblo. No al acuerdo del FMI que es la misma política de hace 46 años, ellos se endeudan y la pagamos nosotros”, expresaron.