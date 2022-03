Independiente, herido por la reciente derrota en el clásico ante Racing y sumido en una profunda crisis institucional, buscará recuperarse este sábado cuando se enfrente a Central Norte de Salta, equipo que actúa en el torneo Federal A, por los 32vos. de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará en el estadio Mario Kempes de Córdoba desde las 20, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TyC Sports.

Décimo en su grupo en la Copa de la Liga, a cinco puntos de los puestos de clasificación, Independiente llega golpeado por la derrota como local en el clásico. Por lo tanto, la participación en la Copa Argentina cobra aún mayor importancia que lo habitual, en un certamen en el que históricamente le ha ido muy mal: nunca pudo superar la instancia de octavos de final.

Ante un rival en apariencia sencillo, que se encuentra dos categorías por debajo, el conjunto de Eduardo Domínguez deberá disimular dos ausencias importantes: el arquero Sebastián Sosa, afectado a la selección uruguaya por los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas, y el volante Damián Batallini, el mejor refuerzo del mercado de pases, ausente con una distensión muscular.



El equipo salteño, dirigido por el ex arquero de Boca y Rafaela Ezequiel Medrán, todavía no compitió en lo que va del año, ya que aún no comenzó el Torneo Federal A 2022, en donde jugará en la Zona Norte.



El ganador de la eliminatoria entre Independiente y Central Norte jugará en la siguiente instancia de la Copa Argentina ante el vencedor del partido entre Atlético Tucumán y Brown de Adrogué.