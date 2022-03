El Sindicato de Gastronómicos denunció que en 70 inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia en locales de Pichincha y de Avenida Pellegrini, las dos más fuertes del sector, se detectó un 80% de personal no registrado. “Los puestos de trabajo están; pasa que no están registrados”, afirmó Sergio Ricúpero, secretario general del gremio. “El Estado no sólo acudió en ayuda de las empresas del sector por la pandemia, sino que hace unos meses, la provincia lanzó el plan Primer Empleo, para gente de 18 a 30 años, por el cual le pagan hasta 27 mil pesos a las empresas. Es decir: el Estado ayuda a las empresas para que tomen a los trabajadores, pero éstas no los toman. Y después escuchamos que no hay mano de obra…”, se quejó.