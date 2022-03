El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, afirmó que representará "una linda oportunidad" cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar contra la Argentina.



"Nos toca cerrar la clasificatoria con un estadio repleto y es una linda oportunidad, porque será contra uno de los mejores equipos de Sudamérica, que junto a Brasil, son los dos únicos invictos de la eliminatoria", resaltó Alfaro en una conferencia de prensa virtual.



El técnico del combinado ecuatoriano aseguró que la Albiceleste, campeona de la Copa América 2021, llegará el próximo martes al partido frente a su equipo en Guayaquil en un "proceso de evolución y de maduración óptimo".



Esa condición coloca al equipo argentino entre los seis mejores equipos del planeta y como candidato a quedarse con el Mundial de Qatar.



"No es un dato menor, también ya recibimos a Brasil; estamos recibiendo a los mejores del mundo, que es un ensayo muy bueno y lindo, con exigencias y experiencia para nosotros. Tenemos que tratar de aprovechar eso e ir preparándonos para el máximo desafío, como es la Copa del Mundo", remarcó Alfaro.



Tras la reciente derrota 3-1 como visitante ante Paraguay, el técnico argentino al frente de Ecuador reveló parte de su táctica para el próximo duelo: "Hay que tratar de volver a nuestra fuente, recuperando jugadores y cuidando a otros que vienen arrastrando problemas de lesiones, para poner el mejor equipo y cerrar bien la eliminatoria".



En este punto, Alfaro reconoció que la derrota ante los guaraníes "dolió mucho, no por el marcador sino por la forma en que cayó cada gol". Y recordó que, dentro del proceso de aprendizaje, "trabajó para corregir y mejorar, para evitar fallos que cuestan mucho". Ese concepto lo mantendrá de cara al Mundial, competencia en la que, según afirmó, "no se pueden cometer esos errores, porque te mandan a casa".



Asimismo, el entrenador santafesino anticipó que luego del partido ante Argentina empezará una etapa de preparación para ir a la Copa del Mundo en la mejor forma, y dijo: "Espero que esa luz que iluminó a Ecuador en los primeros encuentros de las Eliminatorias se mantenga encendida, incluso después de Qatar".



Alfaro contó que durante el certamen clasificatorio su mensaje más fuerte fue el de alimentar la fe de sus jóvenes dirigidos, para que creyeran en sus capacidades y posibilidades.



"Con los jóvenes hay que trabajar de manera permanente, tras las derrotas o los triunfos, en el ajuste permanente de vivencias. Y sacando conclusiones para que se mantengan en el camino en el que siempre se trabaja", expresó.



Al respecto, el seleccionador reconoció la predisposición de los jóvenes para creer en su propuesta, pero también sumó el aporte de los más experimentados, como los arqueros Alexander Domínguez (ex Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield) y Hernán Galíndez (un argentino nacionalizado ecuatoriano), además de los atacantes Angel Mena y Enner Valencia.



Para el partido frente a la Selección Argentina, Ecuador echará de menos a este último, su goleador, y al defensor Félix Torres, ambos por suspensiones, al tiempo que recuperará a los mediocampistas Alan Franco, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.