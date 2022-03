La mediocampista Estefanía Banini, la mejor jugadora argentina en la actualidad, regresará al seleccionado argentino de fútbol femenino tras conocerse la lista de convocadas para los dos amistosos ante Chile durante la fecha FIFA de abril próximo, que se jugarán en Córdoba y San Luis en estadios a designar.

Banini, elegida en el equipo ideal en la última edición de los premios The Best de la FIFA, no juega para Argentina desde el Mundial de Francia 2019. "No sé por qué no me llaman de la selección, yo solo reclamé para mejorar. Las únicas personas que saben por qué no estoy son las que toman la decisión", dijo la habilidosa volante del Atlético de Madrid a ESPN días atrás sobre su llamativa ausencia.



El primer partido se jugará en Córdoba el 7 de abril y el segundo se llevará a cabo tres días después en San Luis, sin especificar en ambos casos los estadios, como preparación para la Copa América de Colombia a jugarse del 8 al 30 de julio de 2022. Los dos encuentros se jugarán con público. La fecha FIFA coincide con el Sudamericano Sub 20, por lo tanto no habrá juveniles en la convocatoria.