Desde Santa Fe

Omar Perotti reveló ayer que el pago de la semana pasada por 133 millones 750 mil dólares (125 millones de capital y 8 millones 750 mil dólares de intereses) con “ahorros fiscales” evitó que la provincia cayera en default. “Es el primer desembolso” por la deuda de 500 millones de dólares que le dejó el gobierno de Miguel Lifschitz y adelantó que el próximo vencimiento será por el mismo monto, en marzo de 2023. El gobernador pasó varias facturas políticas al Frente Progresista por endeudar a Santa Fe a corto plazo y alta tasa de interés: 7% en dólares, que su ministro de Economía, Walter Agosto, llamó una “cuenta muy pesada, en cualquier escenario” y más, en el actual. Los reproches sintetizaron los desmanejos de Lifschiz (el rojo de las cuentas públicas, no haber previsto un fondo para devolver los 133 millones de dólares, el presupuesto 2020 que le armó con los senadores de Armando Traferri). Y siguió con el presupuesto 2021 que Perotti mandó a la Legislatura en setiembre, que autorizaba a tomar un préstamo por 17.000 millones de pesos para afrontar el pago, pero que tras un cajoneo de meses –impuesto por el bloque radical de Maximiliano Pullaro- recién se aprobó el 17 de marzo, seis días antes del vencimiento, que fue el 23 de marzo. “Para no entrar en default, el gobierno concretó el pago con ahorros fiscales. Santa Fe es una de las dos provincias que no reestructuró su deuda ni cayó en default”, explicó Agosto. “El esfuerzo ha sido de magnitud”.

Perotti informó sobre la deuda que dejó el gobierno de Lifschitz por 500 millones de dólares por la “magnitud del esfuerzo” económico y financiero que significó afrontar ese primer desembolso de 133 millones de dólares con recursos de la provincia. “Queremos que todos los santafesinos y santafesinas tengan conocimiento” de la situación. “Que sepan que el gobierno actual es el que paga la deuda que dejó el anterior”. “Nos hacemos cargo, asumimos las obligaciones”, explicó el mandatario.

En 2017, el gobierno del Frente Progresista tomó deuda por 500 millones de dólares –el pedido original era por 1.000 millones, pero el Senado lo bajó a la mitad-, se benefició con el período de gracia, y ahora llegan los “vencimientos fuertes”, dijo Perotti. “El primer desembolso se pagó la semana pasada y el próximo, por 125 millones de dólares (más los intereses) será 2023”. “Hay que hacer el esfuerzo. Lo importante es que los santafesinos sepan que el gobierno actual es el que paga la deuda”, agregó.

“Nos hubiese gustado contar con algún fondo para hacer frente este pago. Nos hubiese gustado tener esos 125 millones de dólares en alguna reserva previa que había que hacer. No lo hicieron. Entonces, hubo que recomponer” el rojo que dejó Lifchiz, y “generar ahorros para juntar esos 125 millones de dólares en 2022”.

“En lugar de pagar esos 125 millones de dólares, nos hubiera gustado invertir ese dinero en obras nuevas. En realidad, lo que hacemos es pagar obras que en algunos casos se inauguraron y en otros, comenzaron”, pero quedaron inconclusas. “Hoy comienza el pago de las obras realizadas en el período anterior”, reprochó Perotti.

Agosto criticó las condiciones en las que el Frente Progresista endeudó a la provincia, al tomar 500 millones de dólares a 6 años y a una tasa de interés fija del 7% en dólares. Y las comparó con el préstamo por 100 millones de dólares que contrató el gobierno de Perotti con la Corporación Andina de Fomento para financiar el Programa de Conectividad, que tiene una tasa de interés del 2% anual y un plazo de amortización de 15 años, más cinco de gracia.

Para entender la “magnitud” del esfuerzo económico que tuvo que hacer el gobierno de Perotti, el ministro de Economía exhibió dos cuentas:

1)En los últimos dos años del gobierno de Lifschitz (2018/2019), el pago de los servicios de la deuda en dólares era por 2.300 millones de pesos por año. “Hoy, asciende a casi 24.000 millones. Es un salto muy significativo. Ese es el esfuerzo fiscal que ha hecho la provincia para absorber el pago de este vencimiento de 133 millones de dólares”, reveló el ministro. “En poco tiempo, pasamos de pagar 2.300 millones a casi 24.000 millones”.

2)En el mismo período (2018/2019), “el pago de la deuda en dólares era el 1% del gasto público de la provincia. Hoy es el 3%. Entonces, cuando nos referimos a la importancia que tiene el esfuerzo fiscal está vinculado con estos números”, señaló Agosto.

“No llegamos aquí de un día para el otro. Un adecuado manejo de las cuentas públicas requiere planificación financiera, más aún en un contexto adverso. El punto de partida de esta planificación fue revertir la situación de desequilibrio fiscal que la provincia tenía en 2019. Eso fue esencial para lograr estabilidad en las políticas del gobierno y generar estos recursos adicionales al presupuesto para tratar de hacer frente en tiempo y forma a los compromisos de deuda que tenía Santa Fe”, concluyó.