Washington debió aclarar que no propicia un golpe contra Putin

La Casa Blanca descartó este martes que el presidente de EE.UU., Joe Biden, haya conversado con sus aliados europeos sobre su polémico comentario acerca del presidente ruso, Vladimir Putin, quien, según él, "no puede permanecer en el poder".



El asunto no se abordó durante la videollamada que sostuvo este martes Biden con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Italia, Mario Draghi, y del Reino Unido, Boris Johnson.



"No ocurrió. He hablado antes con el presidente sobre esto y no lo trataron. Sin embargo, coincidieron sobre varios temas clave, incluido el suministro de armas a Ucrania y el incremento de costes y sanciones para Rusia", explicó en rueda de prensa la directora de Comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.



Durante un discurso la semana pasada en Polonia, el país que más refugiados ucranianos ha recibido por la invasión rusa, Biden declaró que Putin "no puede permanecer en el poder", pero poco después la Casa Blanca se vio obligada a aclarar que no estaba pidiendo "un cambio de régimen" en Rusia.

Biden explicó el lunes, ya en Washington, que se trataba de una opinión "personal", pero "no estaba promoviendo un cambio de la estrategia política" de EE.UU. respecto a Rusia.

"Creo que las palabras del presidente fueron muy claras., sostuvo este martes Bedingfield.