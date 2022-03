En un acto efectuado en la intersección del ahora pasaje Veterano de la Guerra de Malvinas Daniel Brito e Ingeniero Acevedo, se impuso el nombre del fallecido ex combatiente a un tramo del ex pasaje Hutchinson entre las calles Néstor Ferrazza y Lacar, paralelo a Crespo y Vera Mujica. De la ceremonia participaron la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el autor del proyecto, el hoy diputado nacional, Eduardo Toniolli, y las concejalas Mónica Ferrero, del bloque Socialista, y Silvana Teisa, de Todos Hacemos Rosario. En la ocasión se descubrió la correspondiente cartelería para nominar al pasaje que honra al ex combatiente de Malvinas, quien durante muchos años fue el conductor del camión de asistencia alimentaria del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Rosario, y quien falleciera víctima de Covid-19 en 2021. Brito participó de la Guerra de Malvinas como cabo segundo de la Infantería de Marina, con 18 años.