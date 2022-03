Las dos denuncias que fueron radicadas en Tucumán contra Adhemar Capital S.A, la financiera propiedad de Edgar Adhemar Bacchiani, serán investigadas en Catamarca. El expediente ingresó ayer al Juzgado Federal a pedido de los fiscales catamarqueños Rafael Vehils Ruiz y Santos Reynoso quienes entendieron que la competencia de la causa le correspondía a la provincia, donde está la sede central de la empresa investigada por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta, entre otros.

En diálogo con Catamarca/12 el fiscal federal Vehils Ruiz, explicó que la causa desde Tucumán le llegó ayer luego de que el juzgado de la vecina provincia decidiera declinar competencia. “Pedimos la declinatoria tanto de Tucumán, donde era investigada por la justicia Federal, como de Córdoba donde hay 7 denuncias que investiga la justicia ordinaria, pero ellos no declinaron”, contó.

Algunas de las razones para pedir la declinatoria de competencia fueron que además de que ya existía una causa iniciada de oficio (sin denuncias) desde septiembre del 2020, la casa central de Adhemar Capital. S.A está ubicada en Catamarca y se deben cumplir las reglas de conexidad para no investigar dos veces el mismo delito.

Si bien Tucumán comprendió las razones y declinó, la Justicia Ordinaria de Córdoba no lo hizo y dictaminó que no declinaría bajo los fundamentos de que no les quedaban claros los delitos federales que se investigaban.

Ante la negativa, los fiscales catamarqueños decidieron realizar ésta solicitud a la Corte Suprema de Justicia que es quien finalmente resolverá en esta situación. En este contexto, se resalta que si bien en Córdoba, Bacchiani fue imputado por delito de estafas reiteradas, ésta imputación no va más allá de la complejidad que tienen los delitos federales de lavado de activos o asociación ilícita por los que es investigado en el fuero Federal.

Medidas

En cuanto a la causa que desde ayer suma las denuncias radicadas en Tucumán, una de las primeras medidas que se tomó desde la fiscalía Federal catamarqueña fue darle intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos General de la Nación (Procelac) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) “para que colaboren con la Fiscalía por la magnitud, complejidad y especificidad de la causa que tenemos” confirmó Vehils Ruiz.

El pedido específico a las dos áreas nacionales fue de peritos contadores y analistas de sistemas.

RT Inversiones

En cuanto a la empresa catamarqueña RT Inversiones, de Edgardo Bulacio, que es investigada por la misma posible comisión de delitos que Adhemar Capital, se supo que por el momento se estaría a la espera de que el Tribunal de Tucumán designe un nuevo Juez en la causa.

Uno de los abogados de los denunciantes, Lucio Montero había solicitado que tanto el Juez Federal Miguel Ángel Contreras, como el fiscal Santos Reynoso se inhiban por amistad manifiesta con Bulacio. Ambos, lo hicieron y por el momento el expediente quedó en manos de Vehils Ruiz.

Esta causa, tiene el doble de denuncias que Adhemar Capital.

