El diputado Máximo Kirchner visitó ayer a Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, para conversar sobre la actualidad de los trabajadores y el crecimiento del PJ bonaerense que preside el exjefe del bloque del Frente de Todos. El encuentro tuvo lugar en el marco de la división que atraviesa tanto al oficialismo como a la central obrera, y se produjo al mismo tiempo que el dirigente Camionero impulsa junto a la Corriente Federal de Trabajadores y las dos CTA el reclamo para que se extienda el aporte extraordinario a las grandes fortunas con un tributo a los “100 agentes” que fugaron divisas “mientras dure el endeudamiento con el FMI”.

Moyano y Kirchner “mantuvieron una charla política y gremial, conversaron sobre la situación que está atravesando el país y la actualidad laboral de los trabajadores”, informó Camioneros.

Moyano mantiene una línea de apoyo crítico al gobierno nacional y ya advirtió que si el acuerdo con FMI implica un ajuste no dudará en impulsar medidas de fuerza. “Si no se cumple la promesa de que no habrá ajuste, saldremos a la calle como marca nuestra historia”, afirmó en la AM750. El dirigente cegetista no participó del encuentro de esa central y de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el presidente, que incluyó a sus otros cotitulares Héctor Daer y Carlos Acuña.



En la misma línea, firmó junto con Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Héctor Amichetti y Ricardo Peidro, entre otros, un documento en el que reclaman “que la deuda no la paguen los de abajo” y advierten que “ante cualquier ajuste nos convocaremos nuevamente a las calles, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria, reclamando por lo que se comprometieron: salarios y jubilaciones por encima de la inflación, ningún tipo de reforma laboral ni previsional y tarifas de servicios públicos razonablemente accesibles para el trabajador”.