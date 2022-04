DOMINGO 3

TEATRO

Pundonor Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen juntos Pundonor, un monólogo escrito por la misma Garrote, quien además interpreta el personaje de Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. Pundonor fue producida con el apoyo del Centro Cultural Recoleta, el Instituto Nacional del Teatro y Fundación SAGAI.

A las 18.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $2200.

Cuestión de Estado Luego del éxito de La furia del volcán, trabajo por el que obtuvo el premio Ace como Revelación femenina, Marina Munilla encarna ahora a una de las mujeres y líder política más importante del siglo XX, Golda Meir. Una inquietante historia sobre la primera mujer que llegó a ser Primera Ministra de Israel y sobre las aristas del poder, la diplomacia y los ideales. La obra ha sido declarada de interés cultural por la Embajada de Israel en Argentina. Dirección: Gerardo Grillea.

A las 20.30, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $1500.

MÚSICA



Suena el anfi El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música presenta un ciclo de Estudio Urbano de música independiente, nueva y diversa, como parte de los festejos por sus primeros 15 años. Serán seis domingos de marzo y abril destinados a la música independiente en el Anfiteatro del Parque Centenario. Esta noche se presentará Acorazado Potemkin. Es un trío de rock que integran Juan Pablo Fernández (cantante), Luciano Esain (baterista) y Federico Ghazarossian (bajista). Cuenta con cuatro discos de estudio: Mugre (2011), grabado en Estudio Urbano; Remolino (2014), reconocido con uno de los Premios Nacionales por su aporte cultural; Labios del río (2017) y Piel (2019) nominado a los Premios Gardel.

A las 19.30, en el Anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Gratis.

CINE

1982 Todo lo que se ve en esta película sucedió. Esto no es ficción, aunque ahora se observa la manipulación. El documental está conformado en su totalidad por los archivos televisivos de la época, que a más de treinta años y sabiendo el resultado final, deja en evidencia el poder del aparato mediático oficial mostrando únicamente el lado en donde se fue ganador hasta el último momento; y es allí en donde radica la intención provocadora constitucional del film. La película de Lucas Gallo formó parte de la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2020.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151 . Gratis.

Eva Esdrújula La artista editó una canción-homenaje a Sergio De Loof a dos años de su muerte, y se presenta por primera vez en vivo en el marco de la fiesta Neptuno. Esdrújula es fotógrafa, actriz y productora. Su vida y trayectoria se desarrolló entre Marsella, París y Buenos Aires. Debutó en 2020 como cantante, invitada por el dúo Gigio & Spiker en Autopsia. Luego sacó su primer single “Madre terrible”, compuesto por Martín Torres Manzur.

A las 19, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Gratis.

LUNES 4

CINE

El prófugo Inés (Erica Rivas) se gana la vida doblando al castellano neutro películas clase B y forma parte de un coro. Está en pareja con Leopoldo (Daniel Hendler), con quien decide improvisar unas vacaciones a México. Lo que en principio debería ser una escapada romántica acaba en tragedia. A partir de entonces, sus ya habituales miedos, angustias, fobias y traumas no hacen más que potenciarse hasta niveles tan enfermizos que empiezan a generarle una creciente escisión entre lo real y lo imaginario. El largometraje de Natalia Meta (Muerte en Buenos Aires) fue elegido para representar a la Argentina en los Oscar 2022.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

Cine testigo Un hombre sin compromiso político, recibe en plena dictadura militar la información precisa (nombre y dirección) de dos personas que van a desaparecer. Esa misma noche deberá tomar la decisión más importante de su vida. ¿Arriesgará su vida para intentar salvar la de dos desconocidos? Con Diego Velázquez y Laura Paredes, La larga noche de Francisco Sanctis fue dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez. Recibió los premios Cóndor de Plata y Sur como Mejor Guión Adaptado.

Disponible a través de cine.ar

ARTE

Libertad de colores El ​Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires presenta la muestra Claude Viallat, primera exhibición de este gran artista francés nacido en 1936 que se presenta por primera vez en Argentina y América Latina. Esta exposición reúne las obras más representativas de su trabajo, que agrupadas por temas, rinden homenaje al más importante de los coloristas contemporáneos, cuya sintaxis pictórica abstracta no deja de renovarse, pero que resulta identificable entre todas las demás a raíz de su impronta.

En el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada; $400.

Belgrano utópico Fue con una cita del historiador romano Tácito que Mariano Moreno decidió encabezar La Gazeta de Buenos Ayres: “Rara felicidad la de los tiempos en los que pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa está permitido”. Rara felicidad, por inusitada; raros los tiempos, por excepcionales; rara la apertura de un espacio donde confluyen el pensamiento y su expresión. Esa rareza es el objeto y el método de Ariel Cusnir a la hora de incursionar en el hábitat del historiador. El rol de la prensa gráfica en torno a las Invasiones Inglesas y las luchas independentistas se convierten en un pretexto para pensar cómo se construyen los discursos y las imágenes del pasado.

Hasta el 1° de mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, Bolívar 65. Gratis.

Vida venturosa Una exposición dedicada a la obra de Yente y Juan Del Prete, que hace foco en la sinergia creativa de la pareja y en el vínculo amoroso como un modo de abordaje de lo artístico. Durante más de 50 años ambos artistas no solo compartieron su vida como pareja, sino que además intercambiaron cotidianamente ideas en torno al arte. Realizaron numerosas muestras individuales y participaron en diferentes colectivas, sin embargo nunca exhibieron juntos. Esta exposición los reúne por primera vez con una selección de más de 150 obras y abarca el amplio rango de sus trayectorias, desde los años 30 hasta los 80.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa 3415. Entrada: $600.

MARTES 5

ETCÉTERA

Encantador de la noche A 80 años de su nacimiento y 20 de su muerte, la Fundación Klemm presenta la muestra Telecristales y homoerotismo para rendirle homenaje al artista queer que orquestó este mismo espacio durante casi una década. En las otras salas los hitos del acervo Klemm se mezclan con sus retratos encargados, un subgénero del arte argentino. Así se lo observa pintado y fotografiado por Silvina Benguria, Delia Cancela, Marcos López, Humberto Rivas y Oscar Bony. Párrafo aparte merece un retrato de 1964 que le tomó Mariette Lydis montado en un altar que reproduce el mobiliario de la casa de French 2825.

Desde el 31 de marzo, en Fundación Federico Jorge Klemm, Marcelo T. de Alvear 628. Gratis.

Los órdenes del amor Este proyecto surge a partir de la investigación del archivo familiar de Lucila Penedo y Novoa, artista visual, fotógrafa y conservadora fotográfica. Construido a partir de la comunicación de una familia dividida por el exilio durante la última dictadura cívico militar Argentina, reúne una gran variedad de materiales personales como intercambios epistolares, postales, fotografías, dibujos, grabaciones y pasaportes que en esta muestra se hacen públicos para reflexionar en torno a las distancias y ausencias causadas durante el Terrorismo de Estado. La muestra está curada por Cecilia Nisembaum.

Hasta el 3 de julio, en el Parque de la Memoria, Rafael Obligado 6745. Gratis.

ARTE

Un modo de respirar En el espacio, apuntes y llamados, mapas indescifrables que como todos son ciertamente mentirosos. Una encrucijada de líneas que son la estructura de una cosmovisión fluctuante, inacabada pero rotunda. Dos protagonismos. Dos artistas que hablan entre sí y uniéndose componen una imagen que refiere a la urgencia de integración en este tiempo de ahogos. Los trabajos de Ligeia Ozanne y Pablo Dompé hacen sentir al espectador que no está desamparado. En los objetos escultóricos la madera atraviesa lo impreso pero el lápiz diseña, austero, encrucijadas sobre papeles apoyados en las paredes.

Hasta el 30 de abril, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

CINE

Adiós a la memoria Un padre que ha perdido la memoria, mientras en su país se impone un gobierno que propone el olvido. Un hijo que bucea en las películas familiares que filmó su padre, buscando los rastros de su propia memoria. Y entre ambos, el recuerdo imposible de la madre desaparecida. Como una suerte de trilogía involuntaria en la que preceden M (sobre la búsqueda de su mamá) y Tierra de los padres (sobre la historia argentina que llevó a la última dictadura), Nicolás Prividera propone un recorrido que llega hasta los fantasmas de la ciudad a la búsqueda al culto de la memoria en el mundo contemporáneo. Un cierre que vuelve al origen.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

MÚSICA

Más dulce que el deseo Este es un espectáculo que aborda la poesía de las griegas Safo de Lesbos y Nosis de Locri hecha canción popular y de cámara. Música de Daniela Horovitz. Arreglos de Hernán Reinaudo. Cuarteto de cuerdas dirigido por Matías Grande. El proyecto resultó ganador de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes 2019, del Mecenazgo del GCBA 2019 y del subsidio del INAMU Argentina Florece 2021. Declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A las 20.30, en Bebop Jazz Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1000.

MIÉRCOLES 6

MÚSICA

Mi Amigo Invencible La banda mendocina llega al escenario de Camping. Con 15 años de presencia en la escena musical y siete discos, Mi Amigo Invencible se posiciona como una de las bandas que influyó a una nueva generación al ser los pioneros del indie local. El grupo entrelaza el espíritu del rock de su época con el beat de la música de raíz, haciendo de sus conciertos una oda al baile y la melancolía, lo que fue evolucionando hasta un sonido único e influyente. Integran la banda Mariano Di Cesare (voz, guitarra), Nicolás Voloschin (guitarra y voz), Arturo Martín (batería), Leonardo Gudiño (percusión), Pablo di Nardo (teclados) y Lucila Pivetta (bajo).

A las 21, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: $1500.

Timebeing Experience Artlab presenta su primera producción abierta al público en la flamante sala boutique Hi Fi. Se trata de una experiencia inmersiva que, como si de un ritual se tratara, involucra la música en vivo, el teatro, la mitología y el público. Un espacio donde el espíritu confluye con el tiempo, el arte y la creación colectiva. Una vivencia artística multidisciplinaria que se propone como un canal para la conexión con lo inmaterial. Uji y su nuevo tiempo espacio. Timebeing enlazan la variedad de sonidos de Latinoamérica con una electrónica muy percusiva que se amolda a esos ritmos, con momentos psicodélicos directo al cuerpo y pasajes hipnóticos.

A las 21, en el Centro Cultural Artlab, Rosetti 93. Entrada: $3000.

TEATRO

Giselle El desengaño lleva a una campesina a la locura y luego a la muerte. Sin embargo, en el más allá, el poder del amor no sucumbe ante los sentimientos de venganza y muestra el camino de la redención. Obra clave del ballet romántico, constituye una síntesis equilibrada de las características técnicas, dramáticas y estilísticas de su época. Estrenada en París en 1841, esta pieza mantiene el irresistible atractivo gótico del diseño coreográfico original de Jean Coralli y Jules Perrot, actualizado medio siglo más tarde por Petipa. Con dirección de Paloma Herrera.

A las 20, en el Teatro Colón, Cerrito 618. Entrada: desde $250.

¿Una y Mil? Esto no es una obra. Tampoco es un ensayo. Mil y una preguntas que se vuelven narraciones, o narraciones que devienen en preguntas. Doce cuerpos en escena buscando alguna respuesta posible. ¿La hay? Esta obra nace como una invitación de Ana Bovino en el marco de su proyecto documental, Las noches. Actúan Atiana Ramoa, Camila Peralta, Cecilia “Fabu” Rodríguez, Karina Hernández, La Pichi, Lucía Adúriz, entre otros. Dirección: Jimena del Pozo Peñalva.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada; desde $700.

CINE

The Eyes of Tammy Faye Biopic dirigido por Michael Showalter con guión de Abe Sylvia. Está basada en la película documental homónima y cuenta la historia de Tammy Faye, una popular presentadora evangelista estadounidense quién junto a su marido, crearon el popular programa de televisión de los setenta: The PTL Club. Es protagonizada por Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones y Vincent D'Onofrio. La película recibió dos Premios Óscar por el Mejor maquillaje y Mejor actriz por Chastain.

A las 14, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $400.

JUEVES 7

MÚSICA

Cariño La banda de pop española se presentará dentro del marco de su primera gira sudamericana y previo a su show en Coachella. Cariño, uno de los grupos más frescos de la escena madrileña pisará un escenario argentino por primera vez en su carrera. El trío formado por María Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros estará repasando su discografía y presentando los primeros sencillos de su nuevo álbum entre los que se encuentran “Si quieres” y “No me convengo”. Abriendo la noche estará la bahiense Lucía Tacchetti, quien asegura será su último show por un largo tiempo. Tocará canciones nuevas y también los hits de su LP, Eleté.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Club 5510. Entrada: desde $2500.

Almalusa + Fadeiros Almalusa nace a fines del año 2011 como un proyecto de exploración musical iniciado por María Laura Rojas y Dulio Omar Moreno, dos cantantes argentinos de raíces portuguesas. A esta iniciativa se suman los guitarristas Juan Pablo Isaía y Luis Cativa Tolosa, con quienes comienzan a indagar en el vasto repertorio de la música lusitana pasando por los clásicos del fado, el fado contemporáneo y el folclore. Por su parte, Fadeiros lleva 15 años de carrera, perfeccionando su propuesta y su disco Otro mar de fados, lo encuentra en su madurez.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1000.

CINE

Lecciones de historia El ciclo dedicado a Jerzy Kawalerowicz está integrado por cinco largometrajes dirigidos por uno de los nombres más destacados de la primera generación de la Escuela Polaca, que se dio a conocer junto a otros realizadores como Andrzej Wajda, Stanislaw Rozewic y Andrzej Munk. Esta tarde se proyectará Tren nocturno, con Lucyna Winnicka y Zbigniew Cybulski. El film cuenta la historia de un médico cirujano de Varsovia y las peripecias que enfrenta durante su viaje en un tren nocturno camino a una localidad costera de Polonia.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

ARTE

Dislocaciones Se presenta la segunda exposición del ciclo de jóvenes curadores Desafíos, que tiene como objetivo crear un espacio de experimentación y pensamiento crítico en el marco de las nuevas prácticas artísticas y curatoriales. En esta oportunidad la curadora es Jazmín Adler, quien convocó a Javier Bustos, Estanislao Florido y al colectivo de Joaquina Salgado y QOA-Nina Corti. Se trata de un proyecto curatorial integrado por tres obras inéditas, realizadas para esta ocasión, que desde la confluencia del arte y las tecnologías proponen distintas estrategias tecnopoéticas

Hasta el 30 de septiembre, en Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1973. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Piedra rima con hiedra Bitamine Faktoria es una fábrica de creación y producción cultural fundada en el País Vasco destinada a la promoción e internacionalización de la cultura, el diseño y el arte contemporáneo. Un espacio transfronterizo para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de carácter innovador, creativo y experimental. Desde 2015, el programa de internacionalización selecciona un proyecto artístico que se desarrolla durante varios meses en el País Vasco con el fin de presentarlo en el contexto artístico de la ciudad de Buenos Aires.

Hasta el 30 de abril, en el Hotel de Inmigrantes, Av. Antártida Argentina 1355. Gratis.

VIERNES 8

MÚSICA

Moris + Birabent Padre e hijo ofrecerán juntos un concierto íntimo. Acompañados en piano por Lolo Micucci, recorrerán clásicos como "El oso", "De nada sirve", "Pato trabaja en una carnicería" y también las nuevas canciones del disco La última montaña, trabajo que grabaron a dúo en 2020. Los músicos presentaron este álbum con un show en el anfiteatro del porteño Parque Centenario, en una noche que reflejó de manera fiel el espíritu de esta unión familiar en la que se combinan la continuidad generacional de líricas marcadas por descripciones urbanas y ritmos que oscilaron entre el rocanrol, beats y baladas que coquetearon con el bolero.

A las 21, en Café La Humedad, Carlos Calvo 2540. Entrada: $2200.

Bhavi El trapero nacido en Bélgica y nacionalizado argentino, se presentará con el show que rodea Cinema, su último disco, en lo que se denomina una “ópera trap”. El espectáculo consta de varios actos, escenografías, coreografías, personajes e interacción con el público. Una reinvención del concepto de show en vivo, transformado en una obra de teatro. Durante la pandemia, además de hacer música, videos y pintar (otro de sus talentos que supo demostrar), Bhavi ideó algo aproximado a un apocalipsis zombie.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: desde $1500.

CINE

Una semana con Bergman Paradigma del cine de autor y de las preocupaciones artísticas características de la posguerra, el realizador sueco Ingmar Bergman (1918-2007) construyó una obra inmensa que alterna variantes y perspectivas sobre temas recurrentes, con una imaginación expresiva que no tuvo límites. Seis títulos importantes de su obra podrán verse en 35mm. Esta noche podrá verse El séptimo sello (1957). Ambientada en la Europa medieval durante la peste negra, relata el viaje de un caballero cruzado (Max von Sydow) y el desarrollo de una partida de ajedrez que él juega con la Muerte (Bengt Ekerot).

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

Batallas El espacio de Cine del Centro Cultural Kirchner suma una nueva pantalla como espacio permanente. Al cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas, el CCK actualiza discusiones que se vinculan de manera oblicua con aquella guerra en tiempos convulsos por la irrupción de otra guerra (y el fantasma de la Gran Guerra) en nuestras vidas. Este viernes se podrá ver Manifiesto, tercera película de Alejandro Rath (¿Quién mató a Mariano Ferreyra? y Alicia), protagonizada por Pompeyo Audivert e Iván Moschner. El film propone un acercamiento lúdico y experimental al encuentro entre el líder revolucionario ruso León Trotsky y el fundador del movimiento surrealista André Breton.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Tejer las piedras Ana Teresa Barboza (Lima, 1981) trabaja en sus obras con hilos de algodón, lanas, piedras y juncos; sus colores, materiales y formas remiten a los textiles antiguos del Perú, que narran la estrecha relación entre las comunidades locales y su entorno natural. Las piezas incluidas en esta muestra, su primera exposición individual en la Argentina, pertenecen a los últimos cinco años de su producción y condensan varios elementos recurrentes en su trabajo. Curada por Verónica Rossi.

Hasta el 2 de agosto, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

SÁBADO 8

MÚSICA

Rosario Ortega A los diecisiete empuñó la guitarra y jamás se detuvo: el soul, el hip hop, el folk, el funk y otros ritmos germinaron en una sensibilidad singular, que se adivina ya en su primera obra, la canción “Se Va”. En 2007, Ethan Hawke y Jesse Harris (productor de Norah Jones) la convocaron para la banda de sonido de la película The Hottest State donde participó junto a Jones y otros artistas. Al año siguiente con el grupo, se presentó en diversos festivales y grabó un álbum como vocalista. Para 2011 se sumó a la banda de Charly García, donde además grabó el disco Random en el 2016. Viento y sombra marcó su debut como solista.

A las 21, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: $800.

Ok Pirámides Se presenta en vivo el proyecto de Julián della Paolera en voz, Loló Gasparini, Juan Martin Ferreyra, Nacho Jeannot y Gabriel Muscio. El sonido de la banda se destaca por la relación entre guitarras psicodélicas y ruidosas apoyadas en una base minimalista, groovy y oscura que despliega frecuencias hipnóticas acompañadas de una lírica ácida y cotidiana.

A las 23.55, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $800.

CINE

Vacío El Ministerio de Cultura presenta el estreno de la ópera prima de Paúl Venegas, representante ecuatoriana en los premios Oscar. El largometraje narra la historia Lei y Wong, quienes llegan clandestinamente a Ecuador. Ella tiene un solo objetivo, Nueva York, mientras que él solo anhela traer a su hijo desde China. Pero el destino de ambos está en manos de Chang, un mafioso bipolar que se obsesiona con ella y utiliza su poder para ponerlos en una encrucijada. Actúan Jing Fu, Lidan Zhu y Day Min Meng.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

Miserere La película de Francisco Ríos Flores sigue el recorrido de seis hombres jóvenes, trabajadores sexuales que ofrecen sus servicios en la estación de trenes de Once y la plaza Miserere, una zona neurálgica en el centro de Buenos Aires. Estructurado en una crónica de un día de verano, el documental presenta a través de las voces en off las historias y reflexiones íntimas de los protagonistas, aprovechando su transitar para enseñar el universo complejo y pluricultural de Once, a la vez que desarrolla la rutina cotidiana de los trabajadores sexuales callejeros. La proyección se complementará con una charla entre Diego Trerotola (programador) y el equipo de realización del film.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

ARTE

El color en tránsito Dice el texto curatorial de Julián Mizrahi: “Martín Reyna habla con una sensibilidad extrema de la forma y del color, consolidando su indivisibilidad de ese concepto neurálgico en su obra. Martín no es sólo un gran observador, sino que también es un recipiente de nuevas metodologías, característica no siempre usual en los artistas. Con frecuencia hablamos sobre la importancia de la técnica que maneja a la perfección, la pintura. La propuesta inicial para esta experiencia es un camino en donde la variedad de destinos hacen que una sola muestra haya sido producida en cuatro locaciones diferentes, separadas por miles de kilómetros”.

Hasta el 2 de mayo, en Galería del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------