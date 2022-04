Ponemos en alerta a la sociedad sobre la mala atención a los clientes de la empresa Telefónica de Argentina/Movistar debido a un plan de retiros voluntarios orientado a todos los perfiles y edades de trabajadores. La gran cantidad de bajas que se produjeron no fueron repuestas y la situación de escasez de personal se acentúa en esta región, donde hay un fuerte proceso de reducción de personal que ya está afectando seriamente la operación.

Queremos destacar que la reducción de personal es notoria en la Oficina de atención de Movistar en Rosario, donde los trabajadores y las trabajadoras enfrentan una gran sobrecarga de trabajo. Con una dotación mínima prestan servicio a una gran cantidad de clientes, que asiste al CEC por el cierre de otras oficinas de la región, y por el mal servicio que están recibiendo y las grandes demoras en la atención que produce la falta de personal, vuelcan su descontento sobre los asesores y asesoras.

Desde Sitratel, Sindicato Telefónica, alertamos que nuestros compañeros delegados y dirigentes que trabajan en otras áreas nos informan sobre grandes demoras para atender reclamos, falta de material generalizado, cierres de sectores por falta de personal, acefalías de áreas, equipos sin supervisión y demás cambios, siempre a la baja, en las condiciones operativas con las que se trabaja. Esto redunda en un empeoramiento del servicio y una fuga de clientes que ya es palpable por los trabajadores.

Ante este panorama, no quedaremos impasibles, porque la situación, amén del mal servicio que están recibiendo los usuarios, afecta seriamente las condiciones de trabajo y genera incertidumbre a futuro. Aunque no sepamos hacia dónde va Telefónica, no permitiremos que se pongan en riesgo las fuentes de trabajo de nuestras compañeras y compañeros que quieren permanecer en la empresa.

Sitratel

Sindicato Telefónico de Rosario.