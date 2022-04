Este jueves las mamás del jardín 937 de Adrogué se acercaron bajo la consigna “los niños no mienten” a la puerta de entrada para escrachar a las preceptoras y a una maestra que según lo que cuentan los alumnos de salita de 4 los maltrataban física y verbalmente y a la directora que desmintió a los niños y amenazó con denunciar judicialmente a los padres si iban al Consejo Escolar.



El viernes pasado, durante el acto por Malvinas, un grupo de padres vio como una preceptora zamarreó a una nena y la sentó de “mala manera” en el piso mientras la insultaba al grito de “pendeja de mierda quedate sentada”. Una mamá de salita de 3 mandó un mensaje al grupo de Whatsapp contando que su hijo estaba extraño, que el día que estuvo con la preceptora Patricia salió llorando y “nunca más volvió a entrar sin llorar al jardín”.

Esta mañana en el jardín ubicado en Pedro Echagüe al 371 del Partido de Almirante Brown, cuando llegaron las familias, las estaban esperando y las hicieron pasar para reunirse con representantes del Consejo Escolar y con la inspectora del distrito, quienes les informaron que tanto a la docente Nancy Bogado, la preceptora Patricia Almada y la directora Andrea Sampaulizi les iniciaron un presumario y se las desplazó del cargo hasta que se terminen las investigaciones.

Con los mensajes, las otras mamás se dieron cuenta que sus hijos también tenían rechazo con el jardín y empezaron a preguntarles a los nenes como era estar en el aula, qué pasaba, como era "la seño". Algunos empezaron a hablar de a poco, otros todavía no cuentan y solo lloran.

Reconocieron las conductas de sus hijos en los otros compañeritos. Las nenas se tocan sus partes y cuando las retan la contestación de todas es decir es "broma". La mayoría tuvieron un retroceso se hacen pis encima, volvieron a pedir el chupete, lloran y no duermen solitos.

“Me contó que la seño le pegó un chirlo por no hacer caso. Después se le escapó que lo zamarreó y que le dio la cabeza contra el piso. Otro día, él le pidió para ir al baño, ella no lo dejó y se hizo pis encima. Desde hace una semana todos los días me dice algo: los insultaba, los burlaba, les sacaba la lengua”, cuenta Cintia sobre la maestra de salita de 4.

Una mamá se anima casi vergonzosa a decir: "mi hijo era re dulce y ahora pega". "Me rechaza", completa la frase otra madre. Así, vuelven a atar cabos. Es que los nenes no quieren cariños, los que tienen hermanos los tratan mal, insultan y hablan de arreglar "sus problemas solitos".

Es como si fuera un solo relato pero son 15 mamás en ronda intentando conseguir una explicación a todo eso que veían en sus hijos hacía un mes y medio y no entendían. La culpa las carcome. "Yo lo reté", se recuerdan cada tanto.

“Me dijo, 'yo no te podía contar, porque era un secreto que yo tenía con la seño y si te decía ella me iba a volver a pegar'. No hablaba por miedo, lo tenía amenazado”, cuenta Cintia al igual que las otras madres que obtienen la misma respuesta cuando preguntan porque no les contaron que les pegaban. “Mi sobrino volvió con un chichón en la cabeza y dijo que se había golpeado contra la puerta, pero otros nenes dicen que fue la maestra que le pegó con la mano cerrada”.

”Mi nene tiene pesadillas”, cuenta la mamá de Uma, ”sueña con una seño y con otras personas que no saben quiénes son y ahí aparece el robot malo”. Las mamás con los ojos llenos de lágrimas repiten al unísono el "robot malo".

“Mi hijo lo único que quiere hace dos semanas es ver dibujitos de robots todo el tiempo”. Al parecer Nancy les decía a los nenes que había una seño buena, que era la que estaba con los papás y después estaba el robot malo, que aparecía en el jardín.

El jardín tiene sala de 2 años hasta la de 5, por lo que hay algunos niños que no hablan para explicar qué fue lo que les pasó. Cuatro mamás aseveran que sus hijos les relataron como la maestra Nancy Bogado los dejaba encerrados en el aula sin salir a modo de castigo por no hacer caso y se iba al patio con los chicos que se “portaban bien”.

Los nenes no quieren ir al jardín, están asustados y con miedo. Ni a este, ni a ningún otro "porque en todos los jardines las seños son malas y pegan".

Las autoridades explican de procedimientos, investigaciones y de tiempos, pero esas mamás con el corazón estrujado sufren por el solo hecho de pensar en otra noche en que sus hijos no las abracen o griten a la noche "no me peguen, otra vez no".

El mismo viernes a la tarde varios padres se acercaron a la dirección del colegio, allí los entrevistaron por separado. Una de las mamás al no tener la respuesta que esperaba decidió ir al Consejo Escolar directamente el lunes, ahí se encontró con la preceptora y la maestra, que el año pasado estaba en el turno tarde y este año la cambiaron.

“Una mamá que trabaja en la cooperadora del jardín nos contó como les gritaban a los chicos y la directora se enojó cuando se enteró porque ella no nos podía dar información de lo que pasaba adentro de la sala y lo mismo le dijo a una mamá que contó en el grupo de Whatsapp lo que le hacían a su hijo. Le dijo que ella no podía contarnos sin hablar antes con ella, que si seguía contando la iba a denunciar por daños y perjuicios. O sea, no sé qué tiene de malo que nos informen de lo que estaba pasando”, relató Cintia, una mamá que ya tiene la vacante para otro jardín.

Informe: Mercedes Chamli.