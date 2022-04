Soplan vientos de cambio para el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). Luego de haberse suspendido en 2020 por la pandemia y haber tenido, en 2021, un esquema de exhibición mixto, con un puñado de funciones presenciales y el grueso de la programación online, regresará a las salas para su 23º edición, aunque sin descuidar la pata digital, quizás el único legado positivo que dejaron las restricciones sanitarias en materia de exhibición audiovisual. Es así que entre el 19 de abril y el 1º de mayo se verán 290 películas –entre largos, medios y cortos– repartidos en 450 funciones y se llevarán adelante unas sesenta actividades paralelas, desde charlas temáticas hasta entrevistas públicas con cineastas de todo el mundo, en quince sedes capitalinas.



Presencial y online

A diferencia de la edición 2019, la última previa a la llegada de la Covid-19, el Bafici no tendrá su epicentro operativo en el barrio de Belgrano sino en la zona céntrica, más precisamente en la Avenida Corrientes, uno de los históricos polos de la exhibición porteña. Los dos auditorios del Centro Cultural San Martín albergarán las charlas y presentaciones, mientras que las dos salas de su subsuelo estarán a disposición de las proyecciones durante todos los días del festival. También habrá funciones diarias en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, el Cine Lorca, el Cine Cosmos, la sala 1 del Cine Gaumont, la Alianza Francesa y un par de pantallas del Multiplex Monumental Lavalle. Los tickets se podrán adquirir online a partir del 15 de abril a las 10 de la mañana en la página Vivamos Cultura, o personalmente en las boleterías de las salas a partir de entre el 18 y el 20 de abril, dependiendo de cada sede. La entrada general costará 150 pesos y habrá descuentos para estudiantes y jubilados, al tiempo que para todas las funciones de Baficito y de los Focos tendrán un valor de 100 pesos.

En el Multiplex se verá, el martes 19, la coproducción entre Francia, Argentina, España y Bélgica Pequeña flor, de Santiago Mitre (El estudiante, La cordillera, la inminente Argentina, 1985) y con Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud, Sergi López y Françoise Lebrun, que oficiará como función de apertura en doble programa con el corto Ahora ya sé dónde encontrarte, de Diego Berakha. A cargo de la clausura estará Viens, je t’emmène (Nobody’s Hero), del francés Alain Guiraudie. La apertura del Baficito será abierta al público y se realizará ese martes a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario, una de las sedes periféricas –es decir, con funciones solo en determinados días– junto al Museo del Cine, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, los Espacios Arte en Barrios y el Buenos Aires Museo.

La elegida para inaugurar la sección para chicos y chicas es El ascenso y caída del Chop Chop Show, de Diego Labat, un falso documental realizado con marionetas que retrata el detrás de escenas de un programa de títeres emitido vía Instagram, proponiendo una cruza entre el ideario de “Los Muppets con el de la serie chilena 31 minutos”, según dijo durante la presentación de la programación realizada este jueves por la mañana en uno de los auditorios del Centro Cultural San Martín el director artístico Javier Porta Fouz, quien estuvo acompañado del Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Enrique Avogadro. El funcionario confirmó que 220 de los 290 títulos de la programación estarán disponibles online en Vivamos Cultura.

Cine argentino y del mundo

La programación mantendrá su estructura de tres secciones competitivas (Internacional, Nacional y Vanguardia y género, que vuelve para reemplazar a la Americana) y otras tantas paralelas, entre las que se destaca Trayectorias, que incluirá los últimos trabajos de directores y directoras de renombre de la talla de Claire Denis (Avec amour et acharnement), Andrés Di Tella (Diarios), el renacido Paul Schrader (The Card Counter), Nanni Moretti (Tre piani), Marco Bellocchio (Marx può aspettare) y varios habitués del festival porteño como James Benning (The United States of America), Denis Côté (Un été comme ça), Ruth Beckermann (Mutzenbacher) y Hong Sangsoo (The Novelist's Film), estos cuatro últimos recién llegados de la Berlinale.

Pero el gran foco de la programación estará, como siempre, en el cine nacional, que aportará títulos a todas las secciones. Empezando por la Competencia Internacional, donde estarán Fanny camina, de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens; Carrero, de Fiona Lena Brown y Germán Basso; Clementina, de Constanza Feldman & Agustín Mendilaharzu; El sistema K.E.O.P/S., de Nicolás Goldbart; y Paula, de la cordobesa Florencia Wehbe. En el apartado competitivo nacional, y a diferencia de otros años en los que imperaba la mezcla de realizadores nóveles con otros ya veteranos, la edición 2022 volcó la balanza hacia el segundo lado al incluir tres películas con estreno mundial en la Berlinale: La edad media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña, A Little Love Package, de Gastón Solnicki, y Camuflaje, de Jonathan Perel. Entre los experimentados también estarán Raúl Perrone (Sean eternxs), Ulises Rosell (El futuro), Cristian Pauls (El campo luminoso), Pablo Levy (Julia no te cases), Sebastián Caulier (El monte) y Alejandro Hartmann (El Nacional).

La edad media

La Competencia Argentina se completará con Smog en tu corazón, de Lucía Seles; Lavandería Nancy Sport, de Agu Grego; Amancay, de Máximo Ciambella; y Viaje a la semilla, de Magdalena Bournot. Por el lado de la regresada Vanguardia y género, que nuclea aquellos títulos más arriesgados, estará EAMI, de Paz Encina, que viene de ganar el premio Tiger de la Competencia Oficial del reciente Festival de Rotterdam; Las almendras amargas, de Andrés H. Denegri; Enviado para falsear, de Maia Navas; Los sensibles, de Paola Michaels; Historia universal, de Ernesto Baca; Animal visible, de Javier Miquelez; El fulgor, de Martín Farina; y Cangallo y Canning, de Azucena Losana.

Y habrá más, mucho para ver, como los Focos dedicados a la directora, actriz y crítica francesa Pascale Bodet y al documentalista israelí David Fisher –ambos darán charlas– o las películas que integran los homenajes a Manuel Antín, Monica Vitti y el histórico distribuidor Pascual Condito, fallecido unas semanas atrás. También se verán copias restauradas de Happy Together, de Wong Kar-wai, a 25 años de estreno; Bolivia, de Israel Adrián Caetano; Prisioneros de la tierra, de Mario Soffici, y hasta Rocky vs. Drago: The Ultimate Director's Cut, de Sylvester Stallone. Para ver y también para escuchar, pues entre las actividades paralelas se destacan las masterclasses a cargo del Bruce LaBruce, quien vendrá para acompañar la premier mundial de su última película, The Affairs of Lidia, y del mítico compositor Danny Elfman, famoso por sus trabajos junto a Tim Burton y otros directores de Hollywood. De Burton a lo más radical del cine argentino contemporáneo, de los autores más reputados del circuito festivalero a jóvenes realizadores listos para ser descubiertos, el Bafici vuelve a las salas con los tapones de punta.