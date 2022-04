Pasaron más de 5 meses desde que el cuerpo de Noelia Farfán, de 30 años, fue hallada sin vida en la casa donde convivía con su pareja en Joaquín V. González. Su padre, Daniel Farfán, señaló como una de las principales irregularidades en la causa, las distintas datas de muerte arrojadas por el médico forense de la policía que realizó la autopsia y la del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El padre dijo que el hecho empezó a investigarse como suicidio, sin embargo, en el entorno de la joven creen que ella no tenía motivos para quitarse la vida y sospechan que fue víctima de un asesinato. Entre otras observaciones, Farfán subrayó que la posición en la que fue encontrada no coincide con la de una persona que se quita la vida.

En ese marco Daniel Farfán dijo a Salta/12 que está pidiendo que se haga una revisión de autopsia, aunque expresó que él es un docente a punto de jubilarse y no tiene los recursos para pagar peritxs de parte. Por esta razón, espera que lxs funcionarixs de justicia intervinientes hagan de forma correcta su trabajo y determinar lo que realmente le pasó a su hija.

El padre cuestionó que la fiscala María Celeste García Pisacic, a cargo de esa investigación, no aborde la causa según los protocolos establecidos por la Procuración General de Salta ante muertes dudosas o violentas, los cuales obligan a descartar primero un posible homicidio.

Uno de los cuestionamientos del padre de Noelia, surge por las distintas datas de muerte que surgieron de dos peritajes. El médico forense de la Policía, Manuel Villagra, quien realizó la autopsia, señaló que la joven murió el 31 de octubre de 2021 a las 16, por "ahorcamiento". En cambio, el CIF estableció que el deceso fue en horas de la mañana. En efecto, Farfán dijo que este organismo informó que la muerte se produjo "entre 4 y 8 horas antes de la intervención del forense en la autopsia". Según lo que se puede leer en el primer informe de la policía, tanto el médico forense como el personal de criminalística, llegaron al lugar del hallazgo del cuerpo a las 10 de la mañana. Farfán dijo que al mediodía el cuerpo de su hija fue trasladado a la localidad vecina de El Quebrachal para la realización de la autopsia.

Consultado por Salta/12, el Ministerio Público Fiscal informó que están a la espera de un último informe y de que concluya la investigación fiscal.

Farfán destacó que el informe policial dice que a su hija la encontraron en "suspensión incompleta", es decir que "no estaba colgada totalmente", "con una rodilla en el suelo y la otra doblada, como si estuviese suplicando". Además, "su mano derecha estaba bien sujeta con el cable a tal punto que no había espacio entre la mano y el cuello", lo que para el padre "indica que intentaba quitarse el cable. Una persona hace ese movimiento al verse sorprendida desde atrás cuando otro intenta ahorcarla, por lo tanto a ella la ahorcaron, y luego intentaron colgarla, por el peso no pudieron colgarla completamente", aseguró.

Farfán señaló que la fiscala le dijo que la mano en el cuello se debe a que "ella se arrepintió", pero entendió que esto no tiene lógica, porque, "lo mas fácil que hubiese hecho es pararse". Además de que la mano "no estaba como superficialmente puesta en los cables, la mano estaba aprisionada con el cable, estaba enrollado en el cuello pero también agarrándole la mano", aseveró.



Por otra parte, dijo que era un cable de electricidad de 2,5 mm, que en su opinión no puede resistir 65 o 70 kilos, correspondiente al peso de su hija. "Si realmente ella se hubiera colgado, el cable se hubiera cortado y ella estaría caída completamente sobre su pecho y no con una rodilla hincada en el suelo como implorando", razonó.

Otro dato que le genera duda es que Noelia tenía 2,19 grados de alcohol en sangre, con el que consideró se dificultaban ciertas acciones que supuestamente realizó la joven. “Mi hija no se quitó la vida, a mi hija la mataron”, ratificó.

La versión de la pareja

Joaquín V. González es la ciudad cabecera del departamento Anta, ubicada en el sureste de la provincia de Salta a 225 Kilómetros de la Capital. Noelia vivía con su pareja, en una casita que estaban construyendo con la ayuda de su padre en el "loteo Mario Gerez". Allí fue encontrada sin vida el 1 de noviembre del año pasado. La primera en llegar a la vivienda ese día, entre las 8 y 8.30, fue su pareja, C.

Esta joven relató a Salta/12 que el sábado 30 de octubre fueron al cumpleaños de una amiga de Noelia y estuvieron toda la noche ahí. Se quedaron a dormir en la casa de su familia, en el barrio San Antonio, ya que su padre se había ido al campo y ella debía cuidar a una hermana con discapacidad. C. dijo que habían tomado cerveza desde el cumpleaños hasta la mañana del domingo, y luego siguieron con ese consumo en la casa de su familia donde estaban su hermano y dos amigas.

La joven contó que tenían problemas de pareja, y que alrededor del mediodía tuvieron una discusión en la plaza del barrio. Esta situación fue vista por vecinxs. C. negó que haya habido violencia física aunque una vecina le dijo al padre de Noelia que las vio golpeándose. “Yo le dije vámonos porque estamos pasando vergüenza. Me agarró de los brazos, me solté y me fui a la casa”, dijo C.

Volvieron entonces a la casa de la familia de C. y luego fueron a otro cumpleaños en el barrio Francisco Arias donde comieron y siguieron bebiendo. En un momento Noelia "sale en la moto y me dice ‘yo me voy’”. C. dijo que luego ella se fue a dormir a la casa de su padre, se levantó al atardecer, cuando llegaron su hermano y su cuñada y más tarde otra pareja amiga, con los que se quedaron conversando "como a las 23.30”. Al otro día se levantó a las 8 y fue a la casa en común con Noelia a buscar el DNI.

Contó que golpeó las manos porque tenían un solo juego de llaves, que se había llevado Noelia. "Me parecía raro que no salga porque siempre se levantaba temprano”, dijo. Como no obtenía respuesta, saltó un alambrado. "Abro la puerta, la casa era una sola habitación de 7 por 4 , los perros salieron. Miro para el lado de la cama, estaba como la habíamos dejado cuando nos fuimos al cumpleaños, abro más la puerta y la encuentro a ella”, relató.

C. narró que salió a los gritos, y le pidió a una vecina para que llamara a la policía, luego se fue en la moto a ver uno de sus hermanos, a quien le dijo que “Noe se había ahorcado”. Con este hermano regresaron a la casa, pero no entraron, en cambio, fueron a Caballería, porque “era más cerca”, e informó del hallazgo.

Dijo que cuando le tomaron declaración, "Me dijeron que ella se había suicidado, que no había marcas de nada”. Añadió que ella misma pidió que se le informe al padre de Noelia, a quien le explicó lo que había pasado, y dijo que comenzó a ser culpabilizada, a tal punto que se fue a vivir a otra provincia por los señalamientos que recibía, ya que tiene un hijo de 10 años que estaba siendo afectado por la situación.

Las sospechas

Según quedó consignado en un informe, a las 9.20 un policía indicó que fue alertado de un "suicidio".



Para el padre de Noelia hay contradicciones en las explicaciones que C. le dio a él, a su esposa y a la policía. El padre cree que la joven sabe más respecto a lo que pasó con su hija. Dijo que si Noelia se hubiera suicidado les tranquilizaría conocer al menos qué podría haber desencadenado una decisión así, aunque insistió en que él duda y cree que la mataron. Contó que en otras circunstancias cuando Neolia se sintió afectada por algo, solía llamar a su familia para que la contuvieran.

Farfán relató que el teléfono de su hija fue secuestrado el año pasado para que el CIF realizara las pericias, aunque todavía no está el informe. "Aún no tienen novedades de los resultados. La semana anterior fui a la Fiscalía tres veces, me dijeron que estaban en reunión o audiencia, en ningún momento me atendieron. La auxiliar fiscal me mandó a decir con personal administrativo que no tienen novedades del teléfono", sostuvo.

Además, Farfán pretende que se investiguen datos aportados por vecinxs, aunque aún no pudo conseguir que en la Fiscalía le tomen otra declaración ya que no lo atienden. Uno de estos aportes es que dos días después del hallazgo del cuerpo, el padre se enteró que la pareja quemó cosas en la casa donde vivía con su hija. Por esto, Farfán dijo que ni la Fiscalía ni la policía preservaron la escena.