Con el cierre de la fase regular, quedaron definidas las posiciones para los play offs de las Conferencias Este y Oeste. Phoenix Suns se quedó con el mejor récord y el número uno del Oeste, con lo que tendrá ventaja de localía hasta en una eventual final. En el Este, el líder resultó Miami Heat, escoltado por Boston Celtics. Las llaves quedaron pactadas de la siguiente manera:

Conferencia Este:

1- Miami Heat (53-29) vs Ganador de repechaje 2 **

4- Philadelphia 76ers (51-31) vs 5- Toronto Raptors (48-34)

3- Milwaukee Bucks (51-31) vs 6- Chicago Bulls (46-36)

2- Boston Celtics (51-31) vs Ganador de repechaje 1 *

* 7- Brooklyn Nets (44-38) vs 8- Cleveland Cavaliers (44-38)

** Perdedor de Brooklyn-Cleveland vs Ganador de 9- Atlanta Hawks (43-39) vs 10- Charlote Hornets (43-39)

Conferencia Oeste

1- Phoenix Suns (64-18) vs Ganador de repechaje 2 **

4- Dallas Mavericks (52-30) vs 5- Utah Jazz (49-33)

3- Golden State Warriors (53-29) vs 6- Denver Nuggets (48-34)

2- Memphis Griezzlies (56-26) vs Ganador de repechaje 1 *

* 7- Minnesota Timberwolves (46-36) vs 8- Los Angeles Clippers (42-40)

** Perdedor de Minnesota-Clippers vs Ganador de 9- New Orleans Pelicans (36-46) vs 10- San Antonio Spurs (34-48)