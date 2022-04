Más de veinte años después y con la prueba histórica de haber desatado la peor debacle económica, política y social de la historia argentina, el exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a defender su “corralito” financiero que marcó el fin del neoliberalismo iniciado durante la década del '90. "Fue una cosa inexorable, cualquiera que hubiera estado ahí lo tenía que poner", intentó justificar Cavallo.



Durante una entrevista al ciclo "Actualidad política TV", el exministro se molestó, primero, ante la pregunta del periodista que le interrogó si se arrepentía de aquella decisión de restringir la extracción de dinero de 250 pesos/dólares a los trabajadores. "Esa pregunta que me estás haciendo, demuestra que no sabes lo que fue el corralito", disparó Cavallo, molesto con la consulta. El economista defendió -intentando no parpadear- aquella medida económica y aseguró que, de lo único que se arrepiente, "es que haber dejado preparado el terreno" para la asunción de Eduardo Duhalde y su equipo económico.

No es la primera vez que Cavallo defiende la medida que impidió a los ciudadanos retirar su ahorros de los bancos. Meses atrás, en un nuevo aniversario de lo que significó la crisis del 2001, el exministro defendió la medida que pretendió contener el estallido del plan de convertibilidad cambiaria que él mismo había puesto en marcha en el gobierno de Carlos Menem. "¿Qué otra alternativa va a poner usted si se le están yendo los depósitos de una manera muy rápida y todos se quedan sin suficiente liquidez?", planteó el exministro al referirse a la medida que tomó contra los salarios de los trabajadores.



Sus decisiones desencadenaron varias jornadas de protestas que culminaron con la represión policial en Plaza de Mayo, 38 muertes en distintos puntos del país y la posterior renuncia de él y del entonces presidente Fernando de la Rúa, el 20 de diciembre.