“Salta tiene un potencial enorme y no vamos lograr la transformación que la ciudad y la provincia necesitan si no hay consenso. Y para que haya consenso, debe haber voluntad de entendernos”.

Así reflexionó la intendenta Bettina Romero el sábado último, minutos después de compartir un chocolate en el patio del Cabildo Histórico, actividad con la que se inició el acto celebratorio del 440 aniversario de la fundación de la ciudad.

Fue un encuentro informal, austero, con la presencia del presidente y el vicepresidente primero del Concejo Deliberante y la primera línea de funcionarios.

La intendenta llegó al Cabildo poco después de las 8.30, dedicó un buen tiempo a los saludos de rigor y, antes de pasar al mástil de la plaza 9 de Julio, habló brevemente con la prensa.

Consultada acerca de cuáles cree que son las principales dificultades para gestionar la ciudad, la intendenta dijo que “Salta es la sexta ciudad de la Argentina, eso implica un enorme desafío y lo que la ciudad necesita son obras, infraestructura, recursos”.

Recordó que “acá vive el cincuenta por ciento de la población de la provincia, nuestro presupuesto ha quedado desfasado, y nuestra coparticipación tampoco es acorde a nuestro crecimiento”.

"Hay estudios muy claros que demuestran que el ritmo del crecimiento demográfico de la ciudad ha sido en un 300 por ciento, cuando el resto de las urbes crecieron un 160 por ciento”.

Explicó que cuando faltan recursos la prioridad es administrar bien lo poco que se tiene, "y hemos logrado acomodar las finanzas en materia de gastos corrientes para que todo lo demás vaya a obras “.

Calculó que este año podrían salir los recursos nacionales que gestionó ante Nación el año pasado para el canal Alvear, por un monto de poco más $900 millones.

El canal corre de norte a sur por poco más de diez cuadras, atravesando una zona del microcentro salteño que se inunda con facilidad, a raíz de que el canal y su derivadores no son suficientes para captar el agua de lluvia, lo que genera anegamientos en la zona céntrica.

“Cada vez que viajo a Buenos Aires, hablo con algún ministro, lo ponemos en agenda” dijo la intendenta.

“Todo indicaría que saldría este año, pero nosotros no anunciamos sobre anuncios, no me gustan los anuncios de anuncios de convenios, me gusta hablar de una obra una vez que están los recursos y la obra pronta a comenzar. Es una obra primordial, desde hace década se sabe que la ciudad necesita renovar el Canal Alvear, que va debajo de una calle que no se puede bachear ni arreglar porque hay un canal debajo destrozado. Soy optimista y creo que este año lo vamos a sacar”.

Como sucedió en 2020, cuando la Municipalidad intervino la avenida Belgrano, una de las principales vías oeste-este de la ciudad, en las últimas semanas se renovaron las críticas públicas por nuevos tramos de ciclovías cuya traza generó rechazo por la inconveniencia práctica y la evidencia de peligro para los usuarios.

Al respecto, la intendenta dijo que en todo el mundo “hay sectores que están a favor y en contra. Creo que la pandemia nos demostró que es necesario ser más amable con el ambiente, ir hacia una ciudad más ecológica y la movilidad sustentable es parte de ese camino. Pero también nuestra ciudad es muy hostil en cuanto al tránsito, entonces generar ciclovías, nudos viales y reforzar las sendas peatonales, también tiene que ver también con respetar a otros, no todos se mueven o se quieren mover en transporte público o en automóvil o no lo tienen, o en moto".

Recordó que “Salta ha tenido una historia enorme respecto a la bicicleta y durante mucho tiempo fue una de las ciudades con más bicicletas en América Latina. Entonces, estamos recuperando un poco lo que somos porque lo permite nuestra geografía, también nuestro clima. Y es una inversión que tiene que ver con el respeto, con hacer de la ciudad una ciudad más calma y reducir la velocidad".

Preguntada sobre qué le regalaría a la ciudad en el día de su cumpleaños, la intendenta Bettina Romero dijo: “Ratificar mi compromiso de trabajo colaborativo, de mayor capacidad de entendernos, de buscar puntos en común”.

Dijo que lo que "más" le "duele del país y en Salta se ve también, es la mezquindad; finalmente todas son discusiones personales o de ahora, pensando en una elección. Y no en una mirada de mediano y largo plazo. Salta se merece que todos, no sólo los que ocupamos un lugar, sino toda la comunidad, estemos en una misma mesa con una ruta de los que hay que hacer”.

Expresó que “Salta tiene un potencial enorme y no vamos lograr la transformación que la ciudad y la provincia necesitan, si no hay consenso y para que haya consenso debe haber voluntad de entendernos y a pesar de las diferencias trabajar en los puntos de valor”.