En la sala de audiencias de la Asociación de Magistrados comenzó, este martes, el juicio por el femicidio infantil de Sabina Condorí y en el que será juzgado Roque Adrián Rodríguez, alias “El Salteño”. Es el único imputado, en la causa que el Ministerio Público Fiscal calificó como abuso sexual seguido de muerte, en concurso ideal, con homicidio calificado. El tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por la jueza Edith Agüero en la presidencia y los jueces Gustavo Farías y Jorge Chamía en las vocalías.En la primera audiencia se leyó la acusación por parte de Fiscalía y posteriormente el tribunal llamó a Rodríguez quien se negó a declarar al igual que en la etapa de Instrucción.

Según consta en el expediente, el 14 de abril de 2019, por pedido de su hermana, la niña de 11 años salió a comprar condimentos y, en ese trayecto, se cruzó con Rodríguez. El hombre, trabajador de la construcción, “esperó que saliera del kiosko y la interceptó llevándola a un descampado del asentamiento Virgen Desatanudos donde abusó sexualmente” y la asfixió provocándole la muerte. Al no regresar a su casa, su madre mandó a los hermanos a buscarla y al no encontrarla, salió ella a recorrer el barrio. La búsqueda movilizó a la comunidad en búsqueda de la niña hasta que el joven Segundo Tevez la encontró en el descampado y pidió que llamen a la policía. Ya era de noche y “la visibilidad era poca por falta de luminarias en el barrio”.

Paulina Garnica, la madre de Sabina fue la primera en declarar ante el tribunal y luego lo su hizo su padre, Pedro Condorí quien comentó que Rodríguez “había ido en tres ocasiones a su vivienda antes del hecho y luego de lo sucedido fue una vez más, cuando aún no era sospechoso del caso”. Finalmente lo hizo una de sus hermanas. El juicio continuará el 2 de mayo y pasarían en total cerca de 40 testigos.

En la noche del lunes, previo al inicio del juicio, se realizó una vigilia en la Plaza 25 de mayo para pedir justicia por Sabina. Jimena Aguilar, referente de género de la Garganta Poderosa y del barrio Virgen Desatanudos dijo en declaraciones a Riojavirtual que “siempre recuerdan a Sabina con muchas actividades, no solo en La Rioja sino también en la Garganta Poderosa a nivel latinoamericano”. “Este es el primer femicidio infantil ocurrido en la provincia y solo tenemos palabras de dolor. Los vecinos creemos que hay otros involucrados en este femicidio. Sabina era una niña feliz a la que le arrebataron los sueños. Ella quería ser fotógrafa de la Garganta Poderosa», relató.

Aseguró además que, a tres años del caso, la comunidad barrial reclama urbanización y seguridad en el barrio. “Los gobiernos pasaron y las promesas no se cumplieron. El barrio sigue sin iluminación, con una inseguridad total, no nos sentimos protegidos porque luego de lo que pasó la Policía fue y caminó una semana por el barrio y después no volvió más. El barrio sigue en las mismas condiciones”, expresó.