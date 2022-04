Djokovic criticó a la organización del Wimbledon por no permitir que jueguen los tenistas rusos

El tenista serbio, Novak Djokovic, manifestó su repudio este miércoles a la decisión del torneo de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos tras el conflicto bélico con Ucrania.



"Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso", expreó Djokovic.