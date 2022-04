La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) de la Ciudad de Buenos Aires informó este miércoles que alcanzó las 40 mil firmas necesarias para que la Legislatura porteña trate la Iniciativa Popular que impulsa el reconocimiento de la carrera de enfermería en el escalafón de profesionales de la salud de CABA. Desde que el oficialismo porteño aprobó en 2018 la Ley 6035, que relegó a los y las enfermeras al escalafón administrativo, la exigencia de reconocimiento como profesionales se transformó en el eje central de los reclamos del sector, que percibe salarios de menos de la mitad de lo que cobraría con la incorporación de la carrera a la ley. "Es momento de que la Legislatura trate este proyecto y de una vez por todas la ciudad más rica del país reconozca a sus enfermeros como lo que somos: profesionales de la salud", aseguraron desde ALE.



El 21 de septiembre de 2020, en el marco del Día de la Sanidad y en plena pandemia de covid-19, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimía a palazos a enfermeros y enfermeras porteñas que se habían movilizado a las puertas de la Legislatura. Ese día, que quedó marcado en la memoria del colectivo de enfermería, la ALE buscaba entregar un petitorio con una demanda central: el urgente tratamiento de la inclusión de los licenciados en enfermería en la Ley 6.035. Un año y medio después, este miércoles la Asociación anunció que consiguió 46.232 firmas en apoyo a la Iniciativa Popular de su autoría, que impulsa el reconocimiento profesional. Una parte de las firmas tiene que ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia y, una vez superada esa instancia, el reglamento de la Legislatura establece que el proyecto debe ser tratado sí o sí.

"Hemos logrado entregar más de 40 mil firmas de personas que circulan por la ciudad cada día y que decidieron apoyar nuestra petición. Superamos la cantidad requerida con mucho apoyo social", contó a Página 12 Carolina Cáceres, referente de ALE y enfermera en el Hospital Tornú. "Lo conseguimos con mucho esfuerzo, en medio de la pandemia y mientras trabajábamos muchísimas horas en el sistema de salud. En nuestro sector la mayoría tenemos doble empleo o trabajos de cuidado en las casas y hemos usado nuestros francos para salir a juntar firmas en las plazas, parques, en las esquinas. El apoyo de la sociedad es tremendo", agregó Cáceres.

La Ley 6.035, aprobada en 2018, estableció el escalafón profesional que rige sobre todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad. La norma reconoce 24 carreras profesionales como médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, musicoterapistas, psicólogos, kinesiólogos, antropólogos, licenciados en obstetricia y hasta en sistemas de información, pero, llamativamente, no reconoce a los licenciados en Enfermería, que quedan relegados al escalafón administrativo.

"En el sector de salud de CABA hay dos escalafones. Uno es el profesional, que reconoce a un montón de profesiones que trabajan en salud como parte de equipos interdisciplinarios. Ese escalafón se propone que estén todas con los mismos salarios y equidad de derechos", explicó la referente de ALE. Cáceres precisó que, por su parte, "enfermería está en el escalafón general, que es el del sector administrativo, que incluye a los trabajadores de mantenimiento o camilleros, por ejemplo. Eso claramente no se condice con nuestra realidad. Tenemos carrera universitaria, matrícula profesional y otra forma de trabajo. Por eso deberíamos ser parte del equipo interdisciplinario".

Entre otros puntos, la no inclusión en el escalafón hace que los enfermeros y enfermeras lleguen a cobrar menos de la mitad de lo que podrían cobrar con ese reconocimiento. "Eso no tiene ninguna justificación. Un universitario que está dentro de la carrera cobra más del doble que un universitario que está fuera del reconocimiento", advirtió Cáceres. Además, la disparidad en el reconocimiento trae aparejada otras inequidades de derechos. "No tenemos capacitación en horario de servicio ni derechos relacionados con actividades de investigación, como participación en jornadas o en concursos interdisciplinarios", contó la enfermera.

El sector de enfermería tampoco puede concursar para cargos directivos de centros de salud, pese a tener formación universitaria al igual que las 24 profesiones que sí pueden hacerlo. "Hay un montón de licenciados y licenciadas capacitadas, con magister en administración pública, administración y gestión o salud pública, y no pueden participar en esos concursos", advirtió Cáceres.

Además del reconocimiento de la carrera, la Asociación viene denunciando la situación salarial del sector. "Estamos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, una enfermera con matrícula profesional cobra por debajo de los 60 mil pesos", señaló la referente de ALE y recordó también la exigencia de "pase a planta de todos los enfermeros y enfermeras que contrataron en la pandemia y están siendo despedidos en todos los hospitales".