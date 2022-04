Angustia y malestar generó el hallazgo de más de 40 casquillos de vainas servidas esparcidos en el suelo y una nota amenazante pegada en la puerta de la escuela Islas Malvinas, de España y Uriburu. Según se indicó, no hubo disparos hacia la institución, sino que se dejaron las balas como parte de la intimidación. "A ver si se ganan el sueldo. Así que ocupate de tu cargo y de tus zorras. Seños eran las de antes", reza el texto escrito sobre un trozo de papel blanco. El caso se conoció el mismo día que la jefa de policía provincial, Emilce Chimenti, habló de una mayor agresividad social, ante diferentes hechos de violencia. La directora de la escuela aseguró: "Estamos muy dolidos, no tenemos algún conflicto particular". Desde Amsafé Rosario aseguraron que eso "no puede ocurrir en las escuelas, que son de cuidado, donde se transmite la cultura y se promueve la convivencia. Es inexplicable e injustificable”, dijo Gustavo Téres. La ministra de Educación, Adriana Cantero, manifestó preocupación. Y desde Fiscalía, indicaron que hay medidas en curso y que "aún no hay una línea clara sobre la motivación".

Según los relatos, la situación fue advertida alrededor de las 6.30 de la mañana de este miércoles. "Lamentablemente, tuvimos este episodio. Nos dejan una nota bastante intimidatoria que hace alusión a todo el personal, no se nombra a nadie en particular, pero nos tratan de zorras a las docentes. No sabemos por qué ocurre esto y se está investigando. Las seños ponemos el cuerpo todos los días", dijo la directora interina, Daniela Kuriguer.

La ministra de Educación provincial manifestó: “Es la escuela de mi barrio, vivo cerquita de la Islas Malvinas”, para agregar que estaba en contacto con el Ministerio de Seguridad. “La verdad es que no se entiende lo que pueden buscar, es una cuestión que nos conmueve seriamente a todos porque cuando una sociedad ya no está pudiendo cuidar el lugar donde crecen los niños, en este caso una escuela primaria, estamos realmente en un punto de inflexión donde hay mucho que reflexionar y que pensar”, señaló Cantero en LT8.

“Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad por otras cuestiones que pasan en las escuelas”, agregó la funcionaria, y adelantó: “Es una mesa de trabajo interjurisdiccional para ver cómo podemos abordar esa trama. Esta semana nos estaríamos volviendo a convocar para analizar esta situación puntual, pero en realidad pensar cómo podemos seguir trabajando todos juntos”.

Ya el año pasado ocurrieron sucesos similares cuando se registraron escuelas atacadas el domingo 14 de noviembre de 2021, antes de que comenzara la votación de las elecciones legislativas.

Ante lo ocurrido ayer, el titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés sostuvor que “este tipo de cosas no deben suceder en lugares públicos, donde se aloja a gente. Eso no puede ocurrir en sitios como las escuelas, que son de cuidado, donde se transmite la cultura y se promueve la convivencia. Nos resulta totalmente inexplicable e injustificable”, subrayó. Y reclamó: “Necesitamos que esto se esclarezca y que las autoridades del Ministerio de Educación acompañen a la comunidad educativa, no digo sólo a los docentes, a todos aquellos que hacen que esta escuela funcione ya que siempre fue un ejemplo en el barrio. Después, si alguien quiere discutir si en la escuela hay situaciones de conflicto, eso es parte de la vida de las instituciones. Pero los conflictos se resuelven porque son situaciones que tienen caminos de salida, y cuando se abordan bien son para mejor”.

En ese sentido, planteó: “Nadie discute la situación de crisis que tiene el sistema educativo. Eso tiene que ver con la precarización educativa y con muchos comportamientos del Ministerio de Educación. Pero eso no puede ser motivo para este tipo de hechos de barbarie, que generan temores y divisiones. Si abandonamos y los que promueven la violencia empiezan a ganar las instituciones públicas, estamos en serio riesgo como sociedad". Y sumó: "Que las escuelas no sean el lugar para dirimir conflictos y sigan siendo lugares de cuidado. Que el Ministerio de Seguridad esclarezca el hecho y cuide a la comunidad, y que el Ministerio de Educación acompañe a esta escuela con todos los dispositivos necesarios para el diálogo entre las familias y los docentes, para poner en palabras las cosas que pasan y no queden adentro con temores que paralicen. Lo nocivo es que el miedo nos paralice y ganen los violentos”.

Desde el gremio de los docentes privados, Sadop, Martín Lucero, se expresó en redes sociales. "Toda nuestra solidaridad con el personal docente de la escuela Islas Malvinas ¿Hasta cuando hay que soportar estos niveles de violencia y los discursos de odio hacia la docencia? No es la primera vez que hay notas o mensajes de WhatsApp. También se escuchan en los comentarios de la radio, los posteos en las redes o lo que escriben abajo de las notas de los portales. Violencia que se legítima hacia la docencia. Ahora vainas servidas. ¿Que más falta? Nada es casual", escribió.

Sobre el mediodía, el subsecretario de Prevención y Control del Ministerio de Seguridad, Claudio Brilloni, dijo que habrá "más seguridad y custodia" para la institución. Sobre la investigación que está a cargo de Fiscalía, indicó que "hay cámaras de seguridad en la institución, puede haber cosas grabadas. Pedimos colaboración con las fuerzas federales y se comprometieron a que nos van a ayudar", dijo en Canal 3, desde la escuela, y aseguró que van a trabajar con todos los recursos que tienen a disposición para dar respuestas. “Vamos a hacer todos los despliegues necesarios, con recursos humanos y tecnológicos”, señaló.