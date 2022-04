En la sala del Juzgado Correccional N° 3 se llevó a cabo ayer la audiencia de apelaciones solicitada por los ex jueces Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, acusados en 2020 por el delito de “cohecho pasivo agravado” (coimas). Morales, había desistido de reclamar y por lo tanto no estuvo presente. Los jueces Elena Berrondo Isí, Diego Chayle Costilla y Rodrigo Morabito, darán a conocer el veredicto el miércoles.

Da Prá y Morales se habían opuesto a la imputación que realizó el fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, en septiembre de 2020. De esta manera, evitaron ser indagados en su momento por el delito que se los acusaba. Por su parte, Da Prá también había apelado la incorporación de Fiscalía de Estado de la provincia como querellante en la causa que había sido aprobada por Barros Jorrat.

Sin embargo, la audiencia de ayer se desarrolló sin Morales, ya que el viernes de la semana pasada había decidido desistir de la apelación.

En su exposición el defensor de Da Prá, Víctor García sostuvo sus argumentos en cuanto a que el video que se tomó como prueba del cobro de coimas por parte de los magistrados, no tendría validez ya que había sido manipulado. Además, agregó que el Fiscal investigador, podría haber mandado a peritar el video antes de incorporarlo a la causa y darlo como cierto.

Por otra parte, dijo que la presencia de Fiscalía de Estado en el expediente no tendría razón de ser ya que Barros Jorrat representa a la sociedad.

En tanto, el Fiscal sostuvo los motivos por los cuales imputó a los ex magistrados y aseguró que debe continuarse con la investigación. En tanto, resaltó que no hacía falta ninguna pericia para determinar que el video había sido manipulado, pero que eso no anula que el hecho sucedió. Además, aseguró, que la fiscalía tiene otras pruebas.

En diálogo con la prensa, García explicó: “hemos ratificado los escritos de las nulidades planteadas y solicitamos la incorporación de algunos expedientes que consideramos que eran útiles para poder determinar la validez de esos actos procesales. Partimos de la denuncia que hay en la fiscalía de instrucción Nº4 en donde hay un informe de Gendarmería que dice que los videos están manipulados y todos sabemos que una prueba manipulada no puede ser válida”, resaltó.

Por último remarcó: “Mi representado estuvo siempre a derecho, a disposición de la Justicia”.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 27 de abril en donde se dará a conocer la resolución de los jueces.

La Causa

El 29 de junio de 2020, un video de 3 minutos fue enviado a los e-mails y celulares de todos los legisladores y miembros de la Justicia. En él se podía observar y escuchar cómo Morales y Da Prá arreglaban con un abogado (del que nunca quisieron dar su nombre o denunciar) revocar la prisión preventiva del reo Edgardo Jiménez por un monto de 820 mil pesos. Las imágenes mostraron como cada uno recibió su parte en billetes de alta denominación.

Ante el escándalo, la justicia ordinaria inició una pesquisa de oficio que recayó en la fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública, a cargo de Barros Jorrat. El fiscal solicitó inmediatamente la investigación jurisdiccional, pero el entonces Juez de Garantías, Porfirio Acuña se la negó por lo que no pudo avanzar en la investigación del hecho.

Paralelamente se inició una investigación administrativa que llevó adelante el Tribunal de Enjuiciamiento y que determinó, el 14 de agosto de 2020, la concreción de un Jury para los magistrados, quienes fueron suspendidos de sus cargos.

Quince días más tarde, Da Prá y Morales decidieron renunciar y de esta manera evitaron el Jury. Sin su envestidura de magistrados, desde el Ministerio Público Fiscal, Barros Jorrat pudo avanzar y los imputó, pero ambos apelaron la medida.