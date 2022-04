La diputada nacional Virginia Cornejo, de Juntos por el Cambio, exigió al gobernador Gustavo Sáenz que ponga fin a los cortes de ruta. Consultada por Salta/12, la legisladora aseguró que no está pidiendo represión y que exige que se solucionen las problemáticas planteadas por quienes realizan los cortes.

La Policía de Salta informó que el lunes último hubo un corte de ruta en General Güemes, en la rotonda de acceso de Torzalito, por parte de remiseros que reclaman ante las restricciones de la municipalidad de Salta y la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) que les impide ingresar al centro de la ciudad de Salta. El periodista Angel Teseyra informó además que el corte fue intermitente, con 20 minutos de restricción y 10 de paso vehicular.



El martes, Bomberos Voluntarios de Embarcación cortaron la ruta nacional 34 reclamando soluciones al gobierno porque la autobomba que tienen está en mal estado y también requieren indumentaria de seguridad.



Las protestas y los cortes de ruta que se realizan en la provincia suelen ser frecuentes y por diversos reclamos. Consultada por Salta/12 la politóloga Shagira Cortez Fraymuth consideró difícil que éstas se extingan porque forman parte de sociedades dinámicas que interpelan al Estado, que en sus diferentes estratos debe resolver las necesidades que llevan a las personas a tomar estas medidas para ser escuchadas.

Haciendo un relevamiento de medios sobre las protestas de este año, en enero hubo noticias de las comunidades indígenas de la ruta nacional 86, en jurisdicción de Tartagal, que cortaron la circulación para reclamar por pedidos irresueltos desde hace años, tales como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, viviendas dignas y alimentos.



En febrero, en el marco de una jornada contra el acuerdo con el FMI, organizaciones sociales cortaron la ruta nacional 16 en Joaquín V. González y la ruta provincial 41 de esa misma jurisdicción en Salta Forestal; así como la ruta provincial 5 en Las Lajitas y Apolinario Saravia; la ruta nacional 34 en Colonia Santa Rosa, Embarcación, Orán, General Mosconi, y Pichanal, también el cruce de la ruta 5 y la nacional 50; además la ruta 34 en Metán y el cruce entre ésta y la ruta nacional 9 en Rosario de la Frontera y la ruta provincial 53 a la altura de la comunidad indígena Misión Salim 2.

En marzo de este año, Virginia Cornejo, llamaba mediante Twitter a "combatir los piquetes", por un corte de ruta en Apolinario Saravia que reclamaba por "planes sociales".

En abril, los trabajadores municipales de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán, cortaron la ruta nacional 50 reclamando a la intendencia el aumento salarial del 45% otorgado en toda la provincia.

"Cuando uno pide soluciones a los problemas tiene que saber de qué problemas estamos hablando", dijo por su parte Cornejo a Salta/12. Sostuvo que viaja mucho al interior de la provincia, "es parte de lo que debo hacer" y "realmente lo hago en búsqueda de acompañar y buscar soluciones a los temas", añadió. En este sentido dijo que los pedidos de las personas que cortan rutas "son de extrema gravedad, hasta la falta de agua potable, de nombramiento en las escuelas, de nombramiento de personal bilingüe para nuestros pueblos originarios, esto trae aparejados problemas no solamente no solucionados, como a los que hago mención, sino a quienes sufren las consecuencias de estos cortes de ruta".

Respecto a los perjudicados por los cortes, la diputada dijo que el agro es solo una parte del sector productivo afectado. "Cuando se producen estos cortes sufren todos los pueblos que quedan desconectados, las ciudades que quedan desconectadas, (...) podemos hablar de remedios, de proveeduría, de (dificultades para) que llegue el alimento, podemos hablar de todo lo que significa tener ciudades sitiadas como vemos hoy en nuestro norte fundamentalmente".

"Si queremos salir adelante, producir, generar trabajo, hay que dar soluciones para nuestra gente. Tenemos que solucionar los problemas y dar libertad de circulación a todos", expresó la legisladora. Asimismo, se manifestó en desacuerdo con que sean las personas perjudicadas por los cortes quienes identifiquen y denuncien a quienes los realizan, "me parece que es una obligación de quienes tienen que conducir nuestros destinos, es una obligación del Estado, no de quienes sufren las consecuencias de no solucionar las problemáticas a las que estamos haciendo mención", afirmó.

El ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo anunció en enero la creación de un cuerpo policial para que mediara en los cortes de ruta y estos fueran solo de media calzada. Salta/12 consultó al organismo y desde allí informaron que la medida está siendo implementada en conjunto con Gendarmería Nacional. Indicaron que esto se está haciendo en el norte provincial, en Tartagal y Coronel Cornejo. Según lo informado la medida es efectiva en cuanto al despeje de media calzada y la gente acepta protestar en la otra mitad. Diversxs referentxs de organizaciones sociales, políticas e indígenas habían repudiado la propuesta por considerar que podía generar una represión.

La diputada Cornejo aclaró que no propone medidas represivas. "Si creemos en este país que vamos a solucionar cosas con la represión, no vamos bien. Para solucionar los problemas hay que ponerse a gobernar, afrontarlos, buscar soluciones, encaminar estas cosas por el buen camino. La represión es cuando se delinque en otros aspectos, pero cuando la gente pide comida, agua potable, solución a sus escuelas, me parece que la represión no sería el mejor camino", sostuvo.

Añadió que "cuando era ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la gente del norte nos dice, 'no había cortes de ruta'; quiere decir que cuando hay una voluntad política de solucionar los problemas, se consigue y no veíamos que había represión así que es importante decirlo".

"Actualmente la situación no mejoró, y cada vez son más los grupos sectoriales que utilizan los piquetes como medida de fuerza para reclamar derechos, coartando los de los demás", sostuvo la legisladora en el comunicado en el que reclamó que se tomen medidas para evitar esta forma de protesta.

La protesta, motor de la historia

La politóloga Shagira Cortez Fraymuth dijo que prefiere hablar de libertad de expresión para referirse al derecho a la protesta. Consideró que el único lugar en el que las personas pueden expresarse de manera libre y gratuita es la calle. "Pensemos que no existe una sociedad en la que no haya protestas, porque una sociedad sin protestas quiere decir que está básicamente o totalmente adormecida, o resuelta. Nosotros no tenemos ninguna sociedad que esté en esos dos extremos, somos dinámicos, constantemente estamos reclamando, porque constantemente estamos renovando nuestras necesidades sociales", explicó. Sostuvo que no hay que estigmatizar la protesta.

"Es importante que quienes ocupan lugares en la función pública entiendan que esto de la protesta, la ebullición popular, forma parte de la historia misma, y es uno de los grandes motores de la historia, y que no existen soluciones ni formas de erradicar el tema del piquete como he escuchado o leído por ahí, porque lo que estaríamos haciendo es sacar el derecho (constitucional) a manifestarse o expresarse", consideró Cortez Fraymuth.

Sin embargo, la politóloga dijo que hay que pensar "en la utilidad de la función pública y en quienes representan o ocupan una banca, dependencia o ministerio (...) o en el mismo gobernador". Mencionó que el año pasado vio que Virginia Cornejo y el exdiputado Martín Grande dieron una conferencia de prensa y fueron a la justicia federal con la intención de "ponerle fin al piquete". "¿Cuánto hay de voluntad política, porque se trata en definitiva de eso, de resolver las necesidades que mueven o llevan a las personas a cortar una ruta o buscar que alguien las escuche?", cuestionó Cortez Fraymuth.

"El reclamo en la calle es '¿dónde está el Estado?'", indicó también. Invitó a pensar en las respuestas que el Estado, que tiene los recursos y el presupuesto, le debe a la ciudadanía. Consideró además que cuestionar la protesta en sí es caer en un discurso demagógico. "Me gustaría ver cuántos otros legisladores hay acercándose a la situación desde otro lugar, ya no desde el pedido expreso o no tanto, que busca limpiar las calles, las rutas de las protestas. Cuántos funcionarios hay acercándose desde otro lugar en el sentido de trabajar para que las protestas no se den, no para que venga Infantería y las saque de la ruta, sino para que haya efectivamente un diálogo ", opinó.

Por otro lado, Cortez Fraymuth recordó que el fin último de la política es contribuir a la paz social y a que se garanticen los derechos humanos. "Creo que lo que le falta a la sociedad es sentirse representada, cuidada, protegida por la política y una de las formas, es sentir que tiene al funcionario cerca", expresó. Añadió que se debe pensar en "cuántos funcionarios hoy están del lado del pueblo y cuántos no", consideró que el pueblo se siente "desprotegido, un outsider en la política" y que si no protesta, no hay otra forma en que le escuchen.

Respecto a la diputada Cornejo, Cortez Fraymuth consideró que habla del sector productivo, que es "un concepto muy amplio", pero que "está preocupada por algunos terratenientes que son los que concentran no solo lo que hay en la tierra, sino también la producción de commodities y de materia prima".

"¿Qué está pasando con el Ministerio de Desarrollo Social o con los legisladores que no están representado o siendo el micrófono para que la población pueda expresarse desde otro lugar?; ¿cuántos diputados hemos visto con las comunidades originarias?, tenemos legisladores de Orán, de San Martín, de Rivadavia", cuestionó también la especialista.

Reflexionó además sobre la mirada gubernamental desde la cual se está abordando las protestas en el norte, y consideró que en la provincia es "muy capitalina" porque la gente tiene que cortar la ruta para visibilizar sus reclamos en el interior, o hay comunidades originarias que marchan caminando a la ciudad de Salta, y también sostuvo que esa mirada es "muy masculina", por la falta de paridad de género en la composición del gabinete.