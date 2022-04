Los resultados sobre el telescopio diseñado por el proyecto Qubic, que busca develar el origen del universo, en el cual participan investigadores argentinos, fueron presentados este jueves por la revista científica Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



A través de la publicación de un número especial que incluye ocho artículos científicos, la revista dio a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio sobre el funcionamiento de todos los componentes del telescopio desarrollado especialmente para el proyecto Qubic y detalló sus capacidades científicas.



“Estos artículos muestran la teoría y la ciencia que hay detrás de este telescopio, lo que se desea detectar, la idea completa desde el diseño, la fabricación de los diferentes subsistemas, su testeo en el laboratorio y todo lo que implica este instrumento", explicó Beatriz García, astrónoma e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y una de las representantes del Proyecto Qubic en Argentina.



"Estamos poniendo a consideración del mundo científico este instrumento, que es único en el planeta”, aseguró la investigadora, que forma parte de los 130 profesionales de Francia, Italia, Argentina, Reino Unido e Irlanda que integran el Proyecto Qubic.



Se trata de un instrumento con un diseño novedoso, destinado a sondear lo que se denomina “la física del universo primordial”, a partir de la cual se estudia "lo que ocurrió unas pocas fracciones de segundo después del Big Bang, en los primeros instantes del universo", indicaron desde Ciencia y Tecnología.



El telescopio estuvo en desarrollo desde 2008 en París, fue construido en 2018 y probado entre 2019 y 2020 para finalmente llegar a la provincia de Salta en julio de 2021, donde actualmente está siendo probado en una sala de integración especial construida en el marco del proyecto Qubic.



Se instalará en su sitio de observación definitivo cerca de San Antonio de los Cobres, a cinco mil metros sobre el nivel del mar, a principios de 2023.



“Los físicos todavía no tenemos pruebas directas de qué ocurrió realmente en esta época. Esto es justamente lo que Qubic está buscando”, señala García.



En caso de confirmarse, el Proyecto Qubic podría responder de esta manera "una de las grandes preguntas de la cosmología que aún están abiertas", acerca de qué pasó durante los primeros momentos del Universo. Asimismo, supondrían "un resultado importante para la cosmología con profundas implicancias para la física de partículas".



Este telescopio compite con media docena de otros instrumentos desarrollados en distintos países, señalaron desde el Proyecto Qubic y explicaron que, en cualquier caso, el descubrimiento final "deberá ser confirmado de forma independiente por varios equipos, ya que este tendrá repercusiones en la comunidad científica y más allá".