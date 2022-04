Reconstruir el sentido latinoamericano por la abogacía pública, construir diálogos territoriales y horizontales entre las provincias y recuperar el compromiso de profesionales del derecho por la defensa del interés colectivo y la justicia social, son algunas los desafíos que deben enfrentar los estados municipales, provinciales y nacionales, según Guido Croxatto, director de Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.

Croxatto visitó La Rioja para participar del lanzamiento de la Escuela de Abogacía provincial destinada al personal que cumpla funciones auxiliares o de apoyo con las áreas técnicas y jurídicas de la Administración Pública.

En diálogo con La Rioja 12, explicó que la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE) está orientada a capacitar al servicio jurídico nacional para defender el interés público y nacional. Afirmó, al respecto, que están en proceso de reconstruirla porque fue “desmantelada” por el Gobierno anterior.

“Cuando hay gobiernos que deciden rifar el patrimonio, endeudar a la Argentina, extranjerizar el territorio, fugar divisas, esos gobiernos desmantelan la escuela de gobierno y cuando llegamos, esas eran las condiciones. Estaba desmantelada porque no había ningún interés en el gobierno anterior en formar abogados para defender el interés nacional y hoy estamos en su reconstrucción y estamos recuperando programas”, comentó.

Además agregó que “ese vaciamiento no fue casual” y coincidió con el momento en que “se estaba endeudando a la Argentina, crecía la pobreza y el hambre. No es un accidente vaciar un país y al mismo tiempo desmantelar una escuela de capacitación. Entre esos programas que logramos recupera están la maestría en abogacía pública, la especialización en delitos económicos complejos en convenio con la UIF y la AFIP”, relató a este diario.

“Cuando hay un Gobierno nacional que decide priorizar el interés público, combatir el endeudamiento, la extranjerización, los recursos nacionales y le patrimonio nacional, cuando esa es la prioridad a nivel política pública, la escuela que capacita cobra mayor interés público como sucede en la actualidad. Hoy la ECAE tiene mayor protagonismo porque hay un procurador del Tesoro, un ministro de Justicia y un Presidente que han decidido reivindicar la formación de los abogados para defender los intereses de la nación argentina”, afirmó el director sobre las definiciones tomadas a nivel nacional.

Croxatto habló además de la formación académica de las carreras de abogacía al considerar que desde la ECAE “tienen que formar lo que ya viene deformado porque los abogados vienen cada vez peor formados de la universidad y menos comprometidos con la justicia, con la justicia social, con los derechos sociales. Parece que la justicia está cada vez más alejada del derecho y esto significa que los caminos de la justicia, como principio, y el ejercicio profesional del derecho se han ido alejando cada vez más. La justicia va por un lado como valor, ideal y principio y el abogado se alejó de eso. Hoy la justicia es una palabra que le queda demasiado grande al derecho, hoy los abogados no inician la carrera pensando en defender la justicia sino manejan un campo demasiado acotado y en la escuela de abogados que no defendemos un interés empresarial, sino colectivo y de una nación. Les tenemos que volver a dar herramientas que no son técnicas sino con un ideal asociada a la justicia social, a la defensa de la soberanía y al interés colectivo”, señaló.

Escuela provincial

La Escuela de Abogacía de La Rioja contará con un Consejo Asesor de naturaleza académico – pedagógico, integrado por la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado, un representante de la Universidad Nacional de La Rioja, un representante de la Universidad Nacional de Chilecito y un representante del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia.

“Muchas veces en las provincias hay un déficit sobre quién capacita, cómo se capacita y desde qué óptica se capacita a los abogados y abogados del estado provincial. El gobernador Ricardo Quintela advierte este déficit y propone la creación de esta escuela porque nadie mejor que los profesionales de la abogacía de La Rioja para asesorar y defender el estado riojano”, expresó el funcionario.

Croxatto agregó en este sentido, que la creación de una escuela local es la más adecuada porque “muchas veces sucede que desde Buenos Aires se bajan programas compactos como si las problemáticas de las provincias fueses iguales y no lo son. Hay una tarea de coordinación y tiene que ver con la defensa del interés público, tienen premisas comunes a todos los abogados del Estado ya sea municipales, provinciales o nacionales, pero luego hay problemáticas económicas y socioambientales propias de cada región y las provincias tienen más conocimientos de ellos y que mejor que hacerlo desde la propia escuela”.

En este sentido alentó: “Hay que promover un intercambio más horizontal entre abogados y abogadas de todas las provincias porque ese intercambio va a salir una defensa más arraigada del interés público nacional”, consideró.