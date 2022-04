El secretario general de la Asociación Bancaria de Salta, Carlos Rodas, confirmó que adherirán al paro convocado a nivel nacional para el próximo jueves 28 si es que las patronales no acercan una propuesta acorde a lo que ellos están exigiendo, que es un 60% de aumento en dos tramos para todo 2022. Lo mismo sucedió con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que anunció que no habrá colectivos de corta y media distancia en el interior si el ofrecimiento no supera la inflación interanual.

Luego de reuniones con el sector patronal, y con la intermediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, las entidades se aferran a aumentar los salarios de acuerdo a lo que preveía el gobierno a través de su proyecto de Presupuesto 2022, y no a lo que está indicando el INDEC. En este sentido la Asociación Bancaria anunció que de no haber una nueva propuesta antes del miércoles 27, el 28 los bancos no abrirán sus puertas al público en señal de protesta.

Rodas le dijo a Salta/12 que en la provincia los trabajadores están convocados a asistir a sus lugares de trabajo “pero sin prestar servicios”, que la idea es encontrarse e informarse sobre la medida de fuerza. “Las reuniones paritarias tendrían que haber arrancado a mediados de marzo, ya a esta altura tuvimos demasiada paciencia”, explicó el dirigente gremial, quien subrayó que el pedido del 60% en dos tramos “no es un porcentaje antojadizo”, sino que es el que las mismas cámaras bancarias están reconociendo cuando elevan al Banco Central el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) con su pronóstico inflacionario.

“Buscamos un consenso entre la rentabilidad que tuvieron los bancos y cómo nos golpea en el bolsillo la inflación por los aumentos de los formadores de precios”, se explayó Rodas. Al tiempo que comentó que desde las entidades bancarias se ofreció un 40% en un principio, para pasar a un 45% en una segunda instancia pero en 7 u 8 cuotas.

Otro de los pedidos es la universalización del pago de Guardería, que hasta aquí se abona solo a las madres, “pero tenemos muchos compañeros que son los que se hacen cargo de sus hijos”. Así como exigen la reglamentación de la Ley de Teletrabajo por los abusos a los que están sometiendo las instituciones a sus empleados “fundamentalmente de las bancas extranjeras”.

Una de las discusiones de fondo también pasa por las nuevas modalidades que están adoptando los bancos para deshacerse de sus obligaciones con el fisco y los trabajadores pasando a ser financieras o buscar crear entidades intermedias que se manejan a través de aplicaciones. “La idea es reconvertir las fuentes de trabajo y no como están buscando que es cerrar sucursales y dejar gente afuera, o sacarlas del convenio colectivo de los bancarios que les reduce sus salarios a la mitad”, expresó.

Por último, el referente salteño de los trabajadores bancarios ratificó que siguen respaldando la gestión de Alberto Fernández y que el acuerdo al que arribaron fue que el movimiento obrero alcance bancas en el Congreso como la que consiguió el mismo titular de la Bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo, “porque se dictan leyes que hacen al mundo laboral y necesitamos tener nuestros representantes allí para defender los derechos de los que representamos”.

Martes y miércoles sin colectivos

Mientras tanto, la UTA también anunció un paro general de actividades desde el martes, por 48 horas, en todas las líneas del transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, por la falta de acuerdo salarial en el marco de las paritarias.

A través de un comunicado, la Unión Tranviaria Automotor de Salta comunicó que los choferes adherirán a esa convocatoria, ya que consideran que se agotaron las “gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”. Y resolvieron un paro general de actividades que comenzará el martes 26 de abril a partir de las 0 horas y que se extenderá hasta la primera hora del jueves.

“El Estado Nacional viene asistiendo, altamente, a un sistema de transporte, que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales; quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”, relata el documento compartido por la delegación gremial local.

Asimismo, responsabilizó al Comité Federal de Transporte de todas las consecuencias que acarrea su accionar gremial, y solicitaron “participación, compromiso y aporte para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol”.

Por último, el gremio advirtió que no van a permitir salarios por debajo de la inflación “ni haberes inferiores en el interior a los que ganan los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Hasta el momento son nueve los sindicatos que adelantaron sus paritarias y lograron cerrar acuerdos que corrigen los montos salariales vigentes en función de la inflación. UPCN sumó a la paritaria vigente un nuevo 10%, que lleva al 64% el aumento salarial acordado. El Sindicato de Actores acordó un incremento del 48% por ciento en 3 tramos con cláusula de revisión cuando la suba de precios alcance el 45%.

El Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio pactó una suba del 48% en 4 tramos. El gremio de Trabajadores Jaboneros logró un incremento del 30% en cinco tramos. Trabajadores Madereros sumó un 12% alcanzando un promedio de aumento del 64%. Trabajadores Mosaístas (mosaicos y afines) acordó una suma fija de $36.000 que promedia una paritaria del 51%.

Panaderos alcanzó el 45%. La Unión de Obreres y Empleades del Plástico, el 40,9% hasta septiembre, además del pago de una suma fija no remunerativa de $66.000. Papeleros logró una suba del 50% en dos tramos y un bono de fin de año de $70.000. La Federación de Empleados de Comercio y Servicios cerró un acuerdo que promedia el 59,5% en 7 tramos.