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El Mundo

El 24 de abril y el asesinato de 1.500.000 de personas

La historia del genocidio armenio, una masacre no reconocida que continúa

Qué significa genocidio, por qué el armenio conmemora el día 24 de abril y sus causas. Los 10 puntos del plan de exterminio del Imperio Otomano. La palabra de Carlos Antaramian y Daniel Feierstein, dos expertos en la materia. La frase de Adolf Hitler, paso previo a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El Día de Acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. 

Niños armenios huérfanos.
Niños armenios huérfanos.

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