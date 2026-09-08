El 24 de abril y el asesinato de 1.500.000 de personas
La historia del genocidio armenio, una masacre no reconocida que continúa
Qué significa genocidio, por qué el armenio conmemora el día 24 de abril y sus causas. Los 10 puntos del plan de exterminio del Imperio Otomano. La palabra de Carlos Antaramian y Daniel Feierstein, dos expertos en la materia. La frase de Adolf Hitler, paso previo a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El Día de Acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos.